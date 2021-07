Kanttori Aaro Alaspää vierailee Luopioisten kirkossa 25.7. kello 18. Urkuja kesäillassa -nimisessä konsertissa kuullaan muun muassa J. S. Bachin, J. Sibeliuksen ja J. Pachelbellin musiikkia. Konserttiohjelmistossa on urkumusiikin ”helmiä”: esimerkiksi J. S. Bachin Toccata ja Fuga d-molli sekä Sibeliuksen Intrada. Lisäksi ohjelmaan sisältyy kesästä inspiraationsa saavaa urkuimprovisointia.

Aaro Alaspää on toiminut Luopioisten kirkkokuoron johtajana ennen korona-aikaa. Hänellä on osa-aikainen kanttorin virka Lammin seurakunnassa sekä maatalous- ja musiikkialoilla toimiva yritys Turengissa. Sunnuntain konserttiin on vapaa pääsy.