Tampereen yliopistollinen sairaala julkaisi torstaina aamupäivällä listan uusista paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle. Sydän-Hämeessä altistua on voinut Kangasalan kesäteatterissa karaokeillassa perjantaina 23. heinäkuuta kello 18–23.30. Ravintola Myrskyluodossa Kangasalan keskustassa on voinut altistua samana iltana kello 23–00.

🔸 22.7 klo 20-22 Laikun lava (salsa), Tampere

🔸 22.7. klo 18-19, Pancho Villa, Ylöjärvi

🔸 23.7. klo 18-23.30 Kangasalan kesäteatteri, karaoke

🔸 23.7. klo 23-00 Ravintola Myrskyluoto, Kangasala

🔸 24.7. klo 20-24, Rönnin lava (tanssilava), Orivesi — Tays (@Tays_sairaala) July 29, 2021