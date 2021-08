Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen koronarokotuskattavuus on nyt ensimmäisen rokotuksen osalta noin 67 prosenttia ja toisen annoksen osalta noin 39 prosenttia. Kaikkiaan rokotteita on annettu tähän mennessä Pälkäneellä ja Kangasalla hieman yli 40 000 kappaletta.

Rokotuksen voivat tällä hetkellä saada kaikki 12 vuotta täyttäneet kuntalaiset. Rokotukseen tullessa pitää olla jo täyttänyt 12 vuotta. Rokotuksella voi käydä kaikissa yhteistoiminta-alueen rokotuspisteissä. Niitä annetaan Kangasalan keskusterveysasemalla, Suoraman neuvolassa sekä Pälkäneen terveysasemalla.

Rokotuspäiviä pyritään jatkossa järjestämään myös kouluilla rokotteen saatavuuden mukaan. Kouluilla järjestettävistä rokotuksista tiedotetaan perheitä erillisellä Wilma-viestillä myöhemmin. Siihen asti kaikki lapset ja nuoret voivat varata rokotusaikoja terveyspalveluiden rokotuspisteisiin verkkoajanvarauksen kautta. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja veloituksettomia.

Rokotuksiin hakeudutaan aktiivisesti

Aikoja varataan Kangasalla ja Pälkäneellä rokotuksiin edelleen todella paljon, minkä voi tulkita tarkoittavan kuntalaisten positiivista suhtautumista koronarokotuksiin. Kaikkien ikäryhmien rokotuskattavuus nousee koko ajan. Moni kuntalainen on muuttanut mielensä rokotuksen suhteen. Nyt, kun ollaan taas koronan leviämisvaiheessa eikä koronaepidemia ole helpottanut, rokotus on haluttukin ottaa.

Monissa kunnissa on ollut vaikeuksia saada aikoja täyttymään ja on järjestetty ajanvarauksettomia walk in-vastaanottoja. Kangasalla ja Pälkäneellä on edelleen sellainen tilanne, että kaikki rokotukset menevät, mitä kuntiin toimitetaan, eikä annoksia uhkaa jäädä käyttämättä. Tällä hetkellä walk in-vastaanoton järjestämiselle ei olekaan tarvetta. Tilannetta walk in -vastaanoton tarpeelle arvioidaan viikoittain.