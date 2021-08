Katumus on alku mielenmuutokseen. Elämäni saattaa sisältää sarjan lankeemuksia. On suurta armoa, jos saa pysähtyä. Psalmin 51 kirjoittaja, kuningas Daavid heräsi, kun profeetta Naatan sanoi päin näköä, mihin Daavid oli langennut. Tapahtui kuten Kristinoppi toteaa: ”Kun jumala pysähdyttää syntisen eteensä, tämä joutuu näkemään todellisen tilansa. Hän näkee rikkoneensa Jumalan käskyt. Hän alkaa tajuta, ettei hänellä ole vain yksittäisiä syntejä, vaan että koko hänen elämänsä suunta on väärä.”

Kaipaatko puhdasta sydäntä? Vain anteeksisaaminen voi päästää synninhädästä. Sen vakuutena on usein synninpäästö. Kuningas Daavid rukoili hädässään: ”Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki”(Psalmi 51:12). Pyhä Henki nostaa heräämisen lomassa katseltavaksi salatut syntimme. Silloin ihminen tajuaa, että Pyhää Jumalaa, sinua ainutta vastaan olen tehnyt syntiä. Synti on aina ensiksi rike Jumalaa vastaan. Kanssaeläjiämme vastaan tehdyt synnit painavat hakemaan selityksiä ja joskus hyvitystä. Niskamme on useimmiten niin jäykkä, ettemme kykene menemään ystävän luo ja tunnustamaan tälle: ”Kuule, minä olen vain tällainen.” Psalmi 133:1 ylistää: ”Miten hyvä kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa elämä!”

Tunnustajan kokemus on, ettei Jeesus sittenkään hylkää, vaan saa heti luottaa saaneensa kaiken anteeksi. Heräämistä sävyttää yhtäaikainen synninhätä ja toisaalta armon ikävä. Tätä tilaa ilmentävät erään laulun sanat: ”Oi, sitä ihmettä rakkauden, tällaisehen…”

Hannu Uusmies

Pastori, Kangasalan seurakunnan luottamushenkilö