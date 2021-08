Tampereen yliopistollinen sairaala julkaisi sunnuntaina jälleen listan paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle. Kangasalla on voinut altistua Suoraman K-Marketissa keskiviikkona 11. elokuuta kello 12–12.30. Samana iltana on voinut altistua Suoraman pubissa kello 18–21.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi sunnuntaina Kangasalle viisi uutta koronavirustartuntaa. Pälkäneelle uusia tartuntoja ei sunnuntaina raportoitu.