Tuhansia Pälkäneen ja sen ympäristökuntien nuoria kouluttanut Pälkäneen yhteiskoulu täyttää 4. syyskuuta 75 vuotta. Koulutyö alkoi aikanaan Nuijan talossa, missä nyt oli tarkoitus pitää synttärit samana päivänä. Koulun senioriyhdistys eli Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kilta ry oli kesän ajan suunnitellut opinahjonsa juhlaa, joka kuitenkin koronatilanteen vuoksi joudutaan siirtämään myöhemmäksi.

Koulun pitkän taipaleen kunniaksi nyt kerätään talteen kouluvuosien muistoja. Sydän-Hämeen Lehti julkaisee yhteenvedon lähetetyistä tarinoista koulun juhlapäivän tienoilla.

Koulumuistoja on kerätty aktiivisesti jo kertaalleen. Vuonna 2016 koulun täyttäessä 70 vuotta kilta sai monivuotisen koulumuistojen keruuhankkeensa valmiiksi ja julkaisi kirjan ”Oi ihana Irma”. Kirjan 400 kappaleen painos on vuosien mittaan löytänyt lukijansa, vain pieni pinkka on jäljellä.

Nyt on aika jatkaa muisteluita. Lähetä koulumuistosi alla olevan kyselyn avulla!