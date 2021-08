Toiminta Ruutanan monitoimitalossa alkaa piakkoin. Saman katon alle sijoittuvat päiväkoti, nuorisotilat ja seurakunnan tiloja. Rakentaminen on edennyt aikataulussa ja valmista tulee elokuun lopussa.

– Urakkasuorituksen vastaanotto on elokuun lopussa, minkä jälkeen rakennus ja sen tilat voidaan luovuttaa käyttäjille. Urakkasuorituksen loppuun saattamista ja suorituksen tarkastuksia tehdään parhaillaan, rakennuttaja Timo Harra Kangasalan kaupungilta kertoo.

Kysyimme, millaisia suunnitelmia kullakin toimijalla on omien tilojensa suhteen.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tiloihin Ruutanan monitoimitaloon muuttaa kuusi ryhmää, jotka nyt ovat toimineet Koivurinteen päiväkodin ja Ruutanan koulun tiloissa. Näin koulullekin tulee lisätilaa päiväkodin muuton myötä.

– Muutto tapahtuu syysloman aikoihin eli viikolla 42, Kangasalan varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa kertoo.

Kalustesuunnittelua on tehty kesästä asti, ja kalusteita on pikkuhiljaa jo alkanut tullakin. Monitoimitalossa päiväkotilaisia odottaa myös uusi hieno piha, omansa sekä pienemmille että isommille. Talossa on myös noin 200 neliön suuruinen liikuntasali, jota päiväkoti pääsee niin ikään hyödyntämään.

– Hienoa on myös se, että nyt kahdessa eri tilassa toimineet ryhmät pääsevät taas saman katon alle, Vesa iloitsee.

Nuorisotilat

Nuorisotilat palaavat Ruutanaan monitoimitalon myötä, sillä Ruutana on ollut ilman omia nuorisotiloja jo useamman vuoden. Monitoimitalon nuorisotila on noin sadan neliön suuruinen, avara tila keittiönurkkauksineen.

– Tilaan tulee biljardipöytä, pelitila ja sohvaryhmä sekä videotykki. Nuorisotila saadaan käyttöön syksyllä, mutta tarkka päivä ei ole vielä tiedossa. Avajaiset järjestämme sitten toki, tiiminvetäjä Marjaana Rosenqvist Kangasalan nuorisopalveluista kertoo.

Seurakuntasali

Kangasalan seurakunta tulee monitoimitaloon kaupungin vuokralaiseksi. Seurakunnan tilat kattavat monitoimitalosta noin 200 neliötä.

– Seurakuntasali on jaettavissa kahteen pienempään tilaan. Kalustus esitystekniikkoineen saadaan valmiiksi vielä tämän vuoden puolella, Kangasalan seurakunnan kiinteistöpäällikkö Teemu Takala kertoo.

Ruutanan monitoimitalo: