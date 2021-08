Kangasala rakentaa vahvasti monella rintamalla

Kangasalla on käynnissä yksi sen historian aktiivisimmista vuosista rakennushankkeiden saralla. Kaupungin tahti on jatkumassa kiivaana myös tulevaisuudessa.

Rakennuspäällikkö Merja Saarilahden mukaan taustalla on monia syitä, joista Pirkanmaan nousu vahvaksi kasvukeskukseksi on vain yksi. Yhtä kaikki ahkera rakentamistahti pitää niin Saarilahden kuin koko palvelualueenkin kiireisenä.

Suunnittelua tehdään hyvinkin jo viiden vuoden päähän, mutta projektit konkretisoituvat pääsääntöisesti vuosi kerrallaan, kun valtuuston hyväksymä talousarvio muokataan työohjelmaksi. Muutokset matkan varrella ovat kuitenkin aina mahdollisia.

– Rakennushankkeessa on monta vaihetta jo ennen kuin päästään varsinaisesti rakentamaan. Julkinen rakennushanke on monimutkaisempi ja hitaampi kuin yksityisellä puolella. Tämänkokoisessa organisaatiossa ollaan silti vielä aika ketteriä.

Saarilahden mukaan projektin onnistuneen sujumisen todennäköisyys kasvaa, kun pohjatyöt saadaan tehtyä huolellisesti.

– Lausahdus, jonka mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää tässä paikkansa. Toteutus sujuu aina paremmin, jos etukäteen on tarpeeksi aikaa selvittelylle ja suunnittelulle.

Jokainen rakennushanke on Saarilahden mukaan kuitenkin ainutkertainen. Tavoitteena on aina laadukas ja turvallinen toimintaympäristö.

– Niin taloudellisiin kuin laadullisiinkin tavoitteisiin on yleensä päästy hyvin. Käyttäjien kuunteleminen on tärkeää, ja esimerkiksi työpajatyöskentelyä tullaan käyttämään entistä enemmän. Rakentamisessa myös monen osapuolen yhdessä tekeminen on merkittävää – se, että nähdään tavoite samalla tavalla.

Rakentamispuolella ratkaisut ovat myös pitkäikäisiä; tavoitteena on, että kohde kestää 50 tai satakin vuotta. Samalla kuitenkin haetaan myös monikäyttöisyyttä ja muuntautuvuutta – pitäisi pystyä ennalta pohtimaan, millaisessa käytössä kohde on vielä esimerkiksi 25 vuoden kuluttua.

– Se on haastavaa. Mutta tylsää rakentamisen maailma ei ole koskaan, tämä on mielenkiintoista työtä.

Viime aikoina entistä enemmän huomioitaviksi ovat nousseet hiilineutraalisuus, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja ilmastonmuutoksen tuomiin vaikutuksiin – kuten rankkasateisiin ja hulevesiin – varautuminen.

– Sitä terveellistä ja turvallista ympäristöä kuntalaisille osaksi jokapäiväistä hyvinvointiahan me olemme tässä luomassa – oli se sitten pallokenttä, koulu tai päiväkoti.

Lamminrahka suurin, mutta muuallakin edetään

Lamminrahka on ehdottomasti suurin Kangasalan kaupungin tämänhetkisistä rakennuskokokonaisuuksista. Koko ensimmäisen asemakaavan alueella ollaan jo töissä joka puolella, ja esimerkiksi Mossin puistokadun ja Rissonkadun katujen ja vesihuollon rakentamisen kanssa samanaikaisesti tehdään viherrakentamista. Työt kestävät tällä tietoa vuoteen 2023 asti. Myös Lamminrahkan koulukeskuksen rakentaminen on jo alkanut.

Ruutanan monitoimitalo on valmistumassa aivan lähiaikoina, ja se pitäisi saada käyttöönkin vielä syksyllä. Mahdollisimman laajaan käyttöön suunniteltu talo sisältää tilaa päiväkodille, seurakunnan toiminnalle ja nuorisotoiminnan käyttöön.

Pikkolaan kaavailtu uusi pienten lasten yksikkö ja Kuhmalahden uusi koulu ovat hankesuunnitteluvaiheessa. Kuhmalahden koululle ollaan hakemassa pian rakennuslupaa, jonka myötä rakentaminen voisi käynnistyä ensi vuoden aikana.

Peruskunnostusta esimerkiksi kouluilla ja päiväkodeilla tehdään paljon. Tässä työssä on hyödynnetty erityisesti kesäaikaa, jolloin koulut ja osa päiväkodeista ovat poissa käytöstä.

Katuja, katosta ja vesijohtoa

Kaupungin rakennusprojekteihin kuuluu muutakin kuin uudisrakennuksia ja Lamminrahkan kokonaisuus. Esimerkiksi Hakoisten alueella ja uuden lämpölaitoksen tuntumassa Rääkkölänpolulla uusitaan parhaillaan katuja ja vesihuoltoa. Urheilutiellä entisen keskuskentän alueella tehdään katuja uutta pientaloaluetta varten.

Aakkulantien kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen alkaa olla pian loppusuoralla. Syksyllä puolestaan ollaan aloittamassa Sahalahden kevyen liikenteen väylän seuraavan vaiheen rakentaminen, joka jatkuu ensi vuoden puolelle.

Syksyllä on määrä rakentaa myös kiinteä katos kesäteatteriin Mobilian alueelle.

Ulkoilua ei unohdeta

Vatialan uusi lähiliikuntapaikka on jo rakenteilla. Työt alkoivat kesäkuussa Vatialan koulun välittömässä läheisyydessä, vanhan pelikentän paikalla. Lähiliikuntapaikalle rakennetaan muun muassa tekonurmipintainen pelikenttä, juoksusuora, pituushyppypaikka, ulkokuntoilupiste, koripallon heittopaikka ja oleskelualue. Lisäksi koulun pihan alueelle sijoitetaan monitoimikaukalo ja kiipeilyteline. Asfalttimaalauksilla alueelle toteutetaan myös juoksurata, hyppyruudukoita ja pihapelejä. Talvella osa tekonurmikentästä on tarkoitus jäädyttää luistelua varten.

Ulkoliikuntapaikkoihin tehdään kuitenkin satsauksia muuallakin. Suinulan kenttää ollaan uusimassa, ja jo tähän mennessä hitiksi osoittautuneen Sorolan montun ulkoilualueen entraustyöt jatkuvat. Toteutuslistalla ovat myös muun muassa Vaarinmaan leikkikenttä ja Vällin alueen uusi koirapuisto.

Myös Kortekummun frisbeegolf-radan suunnittelu etenee.