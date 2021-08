Kuten muuallakin Suomessa, myös Pälkäneellä ja Kangasalla 20–29-vuotiaiden rokotuskattavuus on jäänyt selkeästi alhaisemmaksi kuin muissa ikäryhmissä. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa toivotaan, että tähänkin ikäryhmään kuuluvat kuntalaiset varaisivat vielä aktiivisesti rokotusaikoja ja rokotekattavuutta saataisiin näin paremmaksi.

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen rokotuskattavuus oli elokuun lopussa ensimmäisen annoksen osalta 71,5 prosenttia ja toisen annoksen osalta 47 prosenttia. Hoitotyön johtajan Jenni Ahmavuon mukaan rokotuskattavuus nousee edelleen kaikissa ikäryhmissä, mutta tällä hetkellä rokotetaan eniten 12–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Rokotuskattavuus nuorten ikäryhmissä nousee edelleen, kun tämän ja ensi viikon aikana koronarokotuksia jaetaan vielä usealla koululla.

Rokotuksen voivat tällä hetkellä saada kaikki 12 vuotta täyttäneet kuntalaiset. Rokotukseen tullessa pitää jo olla täyttänyt 12 vuotta eikä tässä voida joustaa. Rokotusvuoro ei voi mennä ohi, joten jos kuntalainen ei ole ottanut rokotusta siinä vaiheessa, kun on ollut oman ikäryhmän vuoro, rokotukseen voi edelleen varata ajan.

– Rokotteiden saatavuus on tällä hetkellä todella hyvä ja rokotusaikoja on hyvin tarjolla kuntalaisille sekä ykkösrokotukselle että tehosterokotukselle. Tavoitteena olisi, että viimeistään syyskuun puoleen väliin mennessä kaikki halukkaat olisivat ainakin ensimmäisen rokoteannoksen ottaneet, kertoo hoitotyön johtaja Ahmavuo.

Rokotuksen annosväliä on mahdollista aikaistaa, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on muuttanut suositustaan annosvälin pituudesta. Aiemmin suositus oli 12 viikkoa, mutta nykyään se on 8–12 viikkoa. Alle kahdeksan viikon annosväliä voidaan harkita vain poikkeustapauksissa. Tällaisissa tilanteissa pitää olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Jos vaihtaa aiemmin annetun tehosterokotteen ajankohtaa, pitäisi perua aikaisemmin annettu aika ja varata itse uusi aika verkkoajanvarauksen kautta. Kaupungin verkkosivuilta löytyy toimintaohjeet tehosteajan muuttamiseen. Mitä pidemmälle syksyä edetään, sitä enemmän uusia tehosteaikoja on verkossa tarjolla.

Valtaosa kuntalaisista on jo saanut ensimmäisen annoksen, joten tehosteiden aikaistamisen ei arvioida hidastavan rokotusten etenemistä Pälkäneellä tai Kangasalla.