Marraskuun alussa päättyneessä tonttihaussa Kangasalta oli haettavana yhdeksän omakotitalotonttia Tampereen rajalta Lamminrahkasta ja 14 pientalotonttia Pitkäjärven rantamaisemista Ilkosta. Lisäksi Lamminrahkasta oli haettavana neljä yhtiömuotoista tonttia paritalo- tai rivitalorakentamiseen.

Tontteihin tuli yhteensä 385 hakemusta, joista 338 yksityisille suunnattuihin 23:een pientalotonttiin ja 47 hakemusta Lamminrahkan neljään yhtiömuotoiseen tonttiin. Lamminrahkan yhdeksään omakotitalotonttiin tuli yli 270 hakemusta ja Ilkon neljääntoista pientalotonttiin 230 hakemusta. Tonttien saajat arvotaan marraskuun toisella viikolla.

– Osasimme odottaa suurta hakemusmäärää Lamminrahkan viime kevään tonttihaun suosion perusteella, mutta kyllä tämä silti yllätti, kertoo Kangasalan kaupungin vs. tontti-insinööri Simo Veijalainen.

Hänen mukaansa pientaloasuminen kiinnostaa ihmisiä nyt todella paljon.

– Pikonlinnan ja Ruutanan viimeiset tontit varattiin juuri ja olemme saaneet varauksia myös Sahalahden ja Kuhmalahden tontteihin. Onkohan niin, että nyt pystytään muuttamaan vähän kauemmaskin työpaikasta, luonnon äärelle, kun etätyö on jäänyt monille pysyvästi vaihtoehdoksi ainakin osan viikkoa, arvelee Veijalainen.

Lamminrahkan omakotitalotonttien rakennusoikeudet ovat 120–170 kerrosneliömetriä ja tonttien pinta-alat 284–552 neliömetriä. Kolme tonttia on mahdollista ostaa; niiden hinta määräytyy rakennusoikeuden perusteella. Loput tontit vuokrataan.

Ilkon tonttien rakennusoikeudet ovat 220 kerrosneliömetriä ja pinta-alat 288–532 neliömetriä. Neljä tonttia on mahdollista ostaa ja loput vuokrataan.

Lamminrahkan tonteille pääsee rakentamaan syksyllä 2022 kunnallistekniikan valmistuttua kokonaisuudessaan. Ilkon tonttien ympäristön kunnallistekniikka valmistuu jo tämän vuoden puolella.

Lamminrahkan toisen eli pohjoisen asemakaavan laadinta on jo käynnissä ja sieltä saadaan tontteja haettavaksi parin vuoden päästä eli arviolta loppuvuodesta 2023. Pohjoisen asemakaavan alueelta saadaan kaavoitettua enemmän pientalotontteja kuin keskustamaiselta eteläosan asemakaavan alueelta: pohjoisosan asemakaavan tavoitteena on noin 100 omakotitalotonttia ja noin 40 kaupunkipientalotonttia.

– Paljon on kysytty, miksi Lamminrahkasta on tullut tarjolle vain reilu 40 pientalotonttia, kun kysyntä on ollut näin kovaa. Syynä on se, että Lamminrahkassa on hyvä joukkoliikennetarjonta ja kattavat palvelut ja halutaan, että mahdollisimman moni pääsee hyödyntämään niitä. Pohjoinen alue on jonkin verran kauempana raitiotiepysäkkivarauksista, bussipysäkeistä ja palveluista ja siksi sinne voidaan kaavoittaa matalammalla tehokkuudella eli pientalovaltaisempaa asutusta, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen.

Kangasalan seuraavat pientalotontit tulevat haettavaksi kaupungin keskustasta ensi vuonna. Haettavaksi tulevat 18 kaupunkipientalotonttia rakentuvat urheilukentän puolikkaan paikalle; toinen puoli jää edelleen urheilukentäksi.