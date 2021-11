Yleensä näin syksyllä minulta kysytään otsikon kaltainen kysymys, miten tästä selvitään. Tällöin kysyjä tarkoittaa kasveja. Nehän eivät voi muuttaa etelään eivätkä rakentaa talvipesää kuten eläimet tekevät, ihmisestä kaikkine vaatteineen puhumattakaan. Talvi on kasveille selviytymisen aika, mikä koulii tehokkaasti ne lajit, jotka menestyvät täällä.

Huonekasvien kasvattaja on tottunut siihen, että kesällä ulos viety ruukkukasvi on tuotava ennen pakkasia sisälle, muuten sille käy huonosti. Monet meidän huonekasveistamme ovat lämpimän ilmastoin kasveja Afrikasta, Australiasta tai Kauko-Idästä. Esimerkiksi suosittu St Paulia kasvaa vain pienellä alueella Itä-Afrikassa, josta se on tuotu Eurooppaan ja jalostettu meille iloksi. Etelän kasvi ei ole kuitenkaan sopeutunut meidän talveemme, joten se menehtyy ulkona pakkasten tultua.

Meidän omat kasvimme ovat sopeutuneet täkäläisiin olosuhteisiin. Yksivuotiset kasvit tekevät runsaasti siemeniä, joita ne kylvävät lähialueille. Siemen talvehtii, mutta emokasvi yksivuotisena kuolee syksyllä. Tämä näkyy varsinkin rikkakasveissa, jotka saattavat kukkia vielä marraskuussa ja yrittävät tehdä itämiskykyistä siementä. Pelto-orvokki on tästä hyvä esimerkki. Olen joskus nähnyt kukkivan pelto-orvokin vielä vuodenvaihteen aikaan, jos maassa ei ole lunta ja pakkaset ovat olleet vähäisiä.

Monivuotisilla kasveilla on vaikeampaa. Monet ruohokasvit talvehtivat maavarren avulla. Tämä kasvin osa sijaitsee aivan maan rajassa juuren ja varren välissä. Talvi kuivattaa ja tappaa maanpäälliset osat, mutta kasvin voima on maavarressa, josta keväällä versoo uudet varret ja lehdet, lopulta kukatkin. Monet heinät ovat hyvä esimerkki tästä, mutta myös kesäiset kukkakasvimme. Emme todellisuudessa voi sanoa, kuinka vanhoja nämä kasvit ovat yksilöinä, koska samasta maavarresta versoo aina uusi verso, joka kuitenkin on perimältään sama kuin edellisenä vuonnakin. Keväällä ilmaantuva monivuotinen voi olla hyvinkin vanha kasvi.

Sitten on puut, pensaat ja varvut. Nehän eivät pääse lumen alle piiloon kylmää niin kuin yksivuotisten siemenet tai ruohokasvien maavarret. Jo hyvissä ajoin syksyllä nämä kasvit alkavat valmistautua talveen. Ne siirtävät elintärkeät aineet lehdistä varteen ja jopa juuriin saakka turvaan. Meille se näkyy ruskana. Kun lehtivihreä siirretään lehdistä pois, pääsevät muiden aineiden värit pintaan ja näkyviin. Myös nesteet vähenevät rungoissa ja muuttuvat pakkasta kestäviksi. Joskus näkee puissa kovan pakkasen aikaan syntyneitä halkeamia. Silloin puun nesteet ovat päässeet haihtumaan. Puun pintapuu ja sydänpuu supistuvat eri tahtiin ja puu kuivuu. Tämä on meillä yleisempää lehtipuilla, mutta talvien leudontuessa harvinaistunut.

Monivuotiset kasvit valmistautuvat tulevaan myös niin, että ne valmistavat uudet kasvun edellytykset eli silmut jo edellisenä kesänä. Tämän näkee hyvin esim. syreenistä, jonka oksien päässä valmiit vihreät silmut ovat ensi kesää varten jo valmiina. Joskus silmut ovat herkkiä pakkaselle ja sen vuoksi kasvi saattaa näyttää seuraavana kesänä kituvalta.

Tämä kirjoitus on nyt viimeinen tältä vuodelta, kasvit vaipuvat talvilepoon ja vastaajakin taitaa siirtyä tutkimaan ainavihantia ja ”kuolemattomia” sammalia. Siinä olisikin jutunjuurta moneen kirjoitukseen, mutta jääköön nyt toiseen kertaan. Kiitos kaikille kysyjille. Edelleenkin voi kysymyksiä lähettää. Vastailen niihin sähköpostilla tai sitten lehdessä ensi kesänä. Nyt ulkona sataa lunta, joten hyvää alkanutta talvea kaikille.

Kysy Tuomolta kasveista -palstalla kasviharrastaja ja Luopioisten kasviston ylläpitäjä Tuomo Kuitunen vastaa lukijoiden kasveja koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@luopioistenkasvisto.fi.