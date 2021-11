Selvitimme: edullisin laina ei löydy aina omasta pankista

Kiristynyt kilpailu finanssialalla vaikuttaa positiivisesti kuluttajahintoihin, sillä kuluttajilla on nyt enemmän vaihtoehtoja. Edullisin tarjous ei kuitenkaan välttämättä enää löydy omasta pankista.

Oletko kuullut tarinan siitä, kuinka pankinjohtajan tuntemalla voi saada lainatarjouksen paremmilla ehdoilla? Onneksi jokaisella kuluttajalla on nykyään mahdollisuus saada kilpailukykyinen tarjous pankkialan kiristyneen kilpailun myötä – tunsi pankinjohtajan henkilökohtaisesti tai ei.

Kotimainen pankkipalveluja ja rahoitusalaa vertaileva Sortter selvitti, että kilpailuttamalla vakuudettoman lainan, voit säästää jopa satoja euroja lainakustannuksissa.

Rahoitusalan kilpailu hyödyttää kuluttajaa

Kivijalkapankit vähenevät jatkuvasti katukuvasta ja pankkipalvelut siirtyvät verkkoon. Samaan aikaan kuluttajan on helpompi vertailla muiden pankkien ja rahoituslaitosten hintoja ja ehtoja sekä vertailla niitä oman pankin tarjoamiin ehtoihin.

Lisäksi uusia rahoituslaitoksia ja lainatyyppejä on tullut markkinoille viime vuosina paljon. Kun kasvu on kovaa, myös kilpailu on kovaa. Kilpailu taas hyödyttää eniten juuri kuluttajaa.

Korkotaso elää jopa kuukausittain

Olet voinut saada joskus omasta pankista hyvinkin kilpailukykyisen lainatarjouksen. Lainojen korot elävät kuitenkin jopa kuukausittain. On hyvin mahdollista, että et saa enää uudestaan yhtä hyvää lainatarjousta kuin aiemmin.

Korkotason vaihtelu kannattaa myös ottaa huomioon, mikäli sinulla on tällä hetkellä lainaa. Jos laina-aikasi on useita vuosia, kannattaa laina kilpailuttaa säännöllisesti esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden välein. Näin voit tarkistaa ajankohtaisen korkotasosi ja säästää lainakustannuksissa.

Vertailupalvelu auttaa määrittämään sopivan korkotason

Lainojen kilpailuttamiseen on pääsääntöisesti kaksi keinoa: voit joko kysellä tarjouksia itse suoraan pankeista tai vaihtoehtoisesti käyttää lainojen vertailupalvelua.

Lainatarjousten pyytäminen yksittäin jokaisesta pankista tai rahoituslaitoksesta voi kuitenkin olla melko työlästä. Siksi maksuton lainojen vertailupalvelu on monesti kätevämpi tapa kilpailuttaa laina, sillä voit saada yhdellä hakemuksella jopa kymmeniä lainatarjouksia.

Lainojen vertailupalvelu on hyvä työkalu myös silloin, kun vasta harkitset vakuudettoman luoton ottamista. Näin saat selville helposti, mikä on henkilökohtainen korkotasosi juuri silloin.

Vertailupalvelun hyödyt

Vertailupalvelun käyttäminen on helppoa ja nopeaa sekä aina maksutonta. Lainahakemuksen voi täyttää esimerkiksi omalla älypuhelimella ja aikaa hakemuksen täyttämiseen menee ainoastaan 5 minuuttia.

Sortter vertailee lainat läpinäkyvästi todellisen vuosikoron mukaan. Järjestämme lainanantajilta saadut lainatarjoukset edullisuus järjestykseen juuri todellisen vuosikoron mukaan, jolloin sinun on helpompi vertailla eri tarjouksia keskenään.

Kilpailuta luottosi Sortterin avulla – voit säästää 1 038 euroa

Sortterin asiakkaat säästävät tyypillisesti 1 038 euroa kilpailuttaessaan lainansa.

Kilpailuttamisen kautta saavutettu säästö on laskettu vertaamalla edullisimpia ja kalleimpia lainatarjouksia keskenään. Laskennan perusteena on käytetty pankkien alkuvuodesta 2021 aikana tekemiä lainatarjouksia, joiden lainasummat olivat 8 000–10 000 euroa.

Ilmoitettu säästö on lainakustannusten mediaani, eli keskiluku joka ilmoittaa lainakustannusten tyypillisen jakauman.

Säästä sinäkin jopa tuhat euroa kilpailuttamalla vakuudeton laina.

Vertaile, valitse ja säästä lainakuluissa – kilpailuta lainasi jo tänään