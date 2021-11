Kangasalalainen perheenisä Lauri Maijala on innokas miniatyyripelien harrastaja. Välke aloitti… ja Maijala täydensi lauseet.

Tutustuin miniatyyripeleihin… 1990-luvulla. Hero Quest -lautapeli rantautui tuolloin markettien hyllyille, ja pelin hahmoja sitten maalailin urakalla. Kuudennella luokalla pidin jo esitelmän miniatyyrimaalauksesta.

Miniatyyripelaaminen on… hyvin monitahoinen harrastus. Osa maalaa vain hahmoja eli figuureja eli figuja. Osa kokoaa ja rakentelee hahmoja ja pelejä itse. Osa ostaa kaupasta valmiita pelejä ja pelaa niitä, ja osa tekee näitä kaikkia.

Parasta miniatyyripelaamisessa… on tarinavetoisuus ja sosiaalisuus. Pelien tarinat voi usein lukea myös kirjoina. Kavereita harrastuksen lomasta saa helposti, ja aina ollaan muiden pelaajien kanssa saman tien samalla aaltopituudella, kun on yhteinen kiinnostuksen kohde.

Kilpailuihin… en ihan hirveästi osallistu. Pidän enemmän hauskasta ajanvietteestä ja samanhenkisten kohtaamisesta, ja turnauksissa ja peleissä taas pelataan ihan tosissaan. Aina välillä kilpailuissa kuitenkin käyn. Maailmalla järjestetään tosi isojakin kilpailuja vähän elektronisen urheilun henkeen. Turnauksia järjestävät isot pelivalmistajat. Turnauksia järjestetään toki myös Suomessa.

Kangasalla pääsee pelaamaan… esimerkiksi helmikuussa, kun Vatialan koululla järjestetään miniatyyripelaamisen turnaus. Kangasalla on myös järjestetty pari kertaa Learn2Play-tapahtuma, jossa miniatyyripelaamiseen on voinut tutustua. Tampereella toimii Tampereen Taktiikkapelaajat. Facebookissa harrastajille on myös omia ryhmiä.

Harrastajia on… yhä enemmän ja koko Suomen alueella. Korona-aikana pelejä on hankittu paljon, sillä hahmojen maalaaminen ja pelien rakentelu on puuhaa, jota voi hyvin tehdä kotioloissa. Facebookin Tampereen miniatyyriryhmässä on yli sata jäsentä. Harrastajia on vauvasta vaariin ja mukana on miehiä ja naisia ihan yhtä lailla.

Miniatyyripelaaminen on minulle… tärkeää omaa aikaa. Voin maalailla hahmoja kotona, ja olla samalla kuitenkin perheen saatavilla, jos tarve vaatii. Vanhempi lapseni ei ainakaan vielä ole osoittanut miniatyyreihin juuri kiinnostusta, mutta 2–vuotias kuopus jonkin verran. Hienoa, jos lapsetkin innostuvat, mutta totta puhuen minua ei niin haittaa, vaikka tämä säilyisi ihan isän ikiomana harrastuksena.