Kangasalan kaupunginsairaalassa on todettu lisää koronavirustartuntoja, tiedottaa Kangasalan kaupunki. Kaikille mahdollisesti altistuneille työntekijöille ja potilaille on tehty seulontana koronatesti. Koronatapauksia on ilmennyt kaikkiaan noin kymmenen. Suurin osa tartunnoista on työntekijöillä. Lisäksi muutama yksittäinen potilas on osoittautunut koronapositiiviseksi.

Kaikilla esille tulleilla koronapositiivisilla on rokotussuoja. Potilaat ovat toistaiseksi koronan suhteen oireettomia. Kaupunginsairaalassa on toteutettu suositusten mukaisia hygienia- ja suojaustoimia potilaiden turvallisuuden takaamiseksi. Monisairaat ja iäkkäät potilaat ovat erityisen alttiita saamaan infektiotartunnan alentuneen immuniteettinsa vuoksi. Henkilökunnan koronatapaukset näyttävät tarttuneen taukotilanteissa esimerkiksi ruokailutilanteissa, joissa ei ole mahdollista pitää maskia.

Kaupunginsairaalan vierailurajoitusta ja seulontaa joudutaan jatkamaan, kunnes epidemian todetaan varmuudella talttuneen. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että rajoitus jatkuu ainakin marraskuun loppuun.