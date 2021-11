Silloin tällöin kaupat houkuttelevat meitä kuluttajia vaihtoviikoilla. Ne esittelevät tavaroita, jotka juuri nyt olisi mainio aika vaihtaa uusiin ja parempiin. Hinnat ovat tietysti myös silloin edulliset.

Kun tämä kirjoitus ilmestyy, kirkkovuodessa taakse on jäänyt tuomiosunnuntai ja tulossa on ensimmäinen adventti. Kummasta mieluummin kirjoittaisin (kirjoittaisit?): tulevasta tuomiosta vai tulevasta pelastuksesta? Vastausta ei tarvitse kauan miettiä.

Yhdyn siihen, mitä entinen Kankaanpään kirkkoherra Keijo Rainerma viime Uusi Tie -lehdessä toteaa: ”Helvetti-oppia pidetään yhtenä Raamatun ja kristillisyyden vastenmielisimmistä opeista. Se nousee kuitenkin tuomiosunnuntain teksteistä”, erityisesti Matteuksen luvusta 25. Sitä ei voi siis sivuuttaa, vaikka tahtoisikin ja monet sananjulistajat tahtovat. Oikeudenmukaisena tuomarina Jeesus viimeisellä tuomiolla joutuu sanomaan toisille: tulkaa, minun isäni siunatut ja toisille: menkää pois,te kirotut. Eihän oikeudenmukaisuus toteudu, ellei paha saa palkkaansa ja maailman historian vääryydet ja hirveydet rangaistaan. Kysymme nyt ehkä: eikö Jumalan Jumalan rakkaus ja Jeesuksen sovitustyö koskenutkaan heitä, jotka joutuvat kadotukseen? Vastaus on: kyllä koski. Mutta ihmisellähän on oikeus kieltäytyä Jumalan rakkaudesta. Jos hän ei halua ajallista elämäänsä elää Jumalan yhteydessä, miksi sitten iankaikkista!

Kirjailija C. S. Lewis kuvaa koskettavasti viimeistä tuomiotaan kuuntelevien ihmisten tuntoja. Ne, joille Jeesus sanoo tulkaa, sanovat hänelle: tapahtukoon sinun tahtosi. Niille, joille sanotaan menkää pois, Jumala sanoo: tapahtukoon sitten teidän tahtonne. Mutta vielä ei ole viimeisen tuomion aika, vaan on se vaihtoviikko. Ensimmäisen adventin sanoma on niin riemullinen, että näin vanhan papinkin sydän lämpenee. Hoosianna Daavidin pojalle, Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen! Matt.21:9.

Adventin sanassa Jeesus on kunnian kuningas, mutta tuomarina hän ei tule kansan keskelle, vaan hänellä on täysi armon ja anteeksiantamuksen sanoma kaikille, jotka haluavat kuulla ja ottaa vastaan. Voisimme tehdä, kuten Keijo Rainerma myös neuvoo, ja pyytää Jeesukselta viimeisen tuomion ennakkopäätöstä! Raamatun mukaan Jeesus tuli maailmaan Jumalan rakkauden lähettinä. Hän tuli,”ettei yksikään joka häneen uskoo joutuisi kadotukseen.” Joh3:16.

Nimi Jeesus tarkoittaa Vapauttajaa, ei sitojaa. Vaihtoviikon erikoistarjous siis on: joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.

Ystävät Pälkäneellä. Kun taas ensi sunnuntaina kirkossa yhdymme virren 1 tuttuihin sanoihin, muistetaan, mitä hoosianna tarkoittaa. Se ei ole mikään hurraa-huuto, vaan nöyrä sydämen rukous: herra armahda! Jumalan vastaus tähän rukoukseen on: Jeesus rakastaa sinua ja sen perusteella saat kerran kuulla tuon ihanan kutsun: tulkaa, minun isäni siunatut.!

Jaakko Uronen

Eläkerovasti