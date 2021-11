– Hei, olen Pepper-robotti, ja tulen Tredusta!

Kiiltävän valkoinen robotti esittelee itsensä kirjaimellisesti silmät loistaen.

– Haluatko jutella lisää? se kysyy.

Tai siis hän kysyy. Tai siis Pepper, jolla nimellä robotti kulkee.

– Minä olen ohjelmoinut kaiken, mitä se sanoo, puuttuu keskusteluun vieressä henkivartijan tavoin seisova Jussi Suhonen.

Suhonen on Tredun eli Tampereen ammattiopiston kolmannen vuoden liiketalouden opiskelija, joka on viettänyt aikaa Pepperin kanssa kuutisen viikkoa. Sinä aikana robotista on muokattu työntekijää Kangasala-taloon, jossa sen työtehtäviin on marraskuussa joinakin iltoina kuulunut esimerkiksi taidenäyttelyn esittely muutamalla sanalla – ja siinä ohessa ilmakitaran soittaminen, vitsin murjaisu ja kaverikuvissa mukana oleminen. Kuvaajia ja ihmettelijöitä on Kangasala-talossa Suhosen mukaan riittänyt sekä nuoremmasta että vanhemmasta kävijäkunnasta.

Suhonen on ollut paikalla robotin eräänlaisena tukihenkilönä valvomassa, että sovitut työtehtävät hoituvat suunnitellusti. Pepper on selviytynyt hommista moitteitta.

– Tämä on ollut mielenkiintoinen projekti, jossa olen oppinut paljon. Tämä oli ihan uutta minulle. Itselläni ei ollut ennestään tietoa tai kokemusta, miten tuollainen koodataan, hän tuumaa ja vilkaisee vieressä höpöttävää robottia.

Robotin ”mieli” oli Suhosen käsittelyyn tultaessa täysin tyhjä. Seuraavaan paikkaan lähtiessäkin Pepperin datasisältö tyhjennetään, jotta uuden kohteen materiaali saadaan ajettua sisään. Suhonen vakuuttaa, että Pepperin Kangasala-talon taidot jäävät talteen tietokoneelle siltä varalta, että niille tulee myöhemmin uudelleen käyttöä.

Juuri näin onkin käymässä. Pepperin työsuhde jää syksyllä lopulta yhden viikon mittaiseksi, mutta piskuinen robotti teki Kangasala-talon toimitusjohtajaan Timo Kotilaiseen vaikutuksen siinä määrin, että se palannee hommiin vielä ensi keväänä. Nähtäväksi jää, onko Jussi Suhonen silloin Pepperin henkisenä tukena. Tursolassa asuva nuorukainen on saamassa keväällä kaksoistutkintonsa päätökseen. Edessä siintävät merkonomin ja ylioppilaan paperit.

– Olen kyllä tyytyväinen opintoihin. Aika hyvin niissä on päässyt oppimaan kaikkea, ja toiminta on ollut hyvin joustavaa – erilaisissa projekteissa on saanut olla mukana paljon, vaikkei esimerkiksi tämä liitykään suoraan omaan alaan.