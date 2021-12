Autolainalaskuri auttaa valitsemaan sopivan rahoituksen

Auton ostaminen vaatii aina tarkkaa suunnittelua ja eri rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä. Kun auton hankinta on ajankohtaista, kannattaa ensin selvittää se, minkä hintaiseen autoon itsellä on varaa. Jos autoa varten täytyy hakea rahoitusta, kannattaa myös miettiä, millainen autorahoitus voisi olla taloudelliseen tilanteeseesi sopiva vaihtoehto. Sillä ei ole väliä ostatko auton yksityiseltä vai liikkeestä – saat autolainalaskurin avulla tietoosi parhaat rahoitusvaihtoehdot.

Autolainalaskuri on apunasi sopivan autolainan suunnittelussa

Autolainalaskurin avulla voi laskea autolainan kuukausierän suuruuden lainasumman, maksuajan ja lainan todellisen vuosikoron perusteella. Autolainalaskuri näyttää kuukausierän suuruuden valitulla maksuajalla ja lainan kulut antamiesi tietojen perusteella. Tämä helpottaa hahmottamaan omaa taloudellista tilannetta ja antaa suuntaviivat sille, minkä hintaluokan autoon itsellä on varaa.

Autolainalaskurin avulla kilpailutat autolainan vaivattomasti

Kuten kaikki muutkin lainat, myös autolaina kannattaa kilpailuttaa huolellisesti. Kun käytät VertaaLainaa.fi autolainalaskuria, voit samalla myös kilpailuttaa yli 25 pankkia ja muuta rahoituslaitosta yhdellä ainoalla hakemuksella. Lainan kilpailutus on maksutonta, joten lainatarjousten pyytämisessä ei ole mitään riskiä. Lainahakemus kilpailutetaan automaattisesti mahdollisimman monella pankilla ja muilla rahoitusyhtiöillä. Näin varmistetaan se, että asiakas saa aina mahdollisimman monta lainatarjousta vertailtavakseen.

Hae rahoitus ajoissa niin olet valmis autokauppoihin

Hakemalla rahoituspäätöksen etukäteen, voit tehdä kaupat heti kun sopiva auto löytyy. Kun sinulla on rahoituspäätös valmiina, olet myös paremmassa asemassa kun neuvottelet auton hinnasta. On paljon helpompi tehdä sitova ostotarjous, kun tietää että rahoitus on kunnossa.

Muista täyttää tarvittavat asiakirjat

Kun ostat auton liikkeestä, sinun ei tarvitse huolehtia kauppakirjan tekemisestä, sillä autokauppa hoitaa sen puolestasi. Jos ostat auton yksityiseltä henkilöltä, tulee sinun tehdä kauppakirja ja varmistaa että myyjä on tehnyt luovutusilmoituksen. Kun kaupat on tehty, sinulla on 7 päivää aikaa hankkia liikennevakuutus ja rekisteröidä ajoneuvo nimiisi. Nykyään voit ottaa vakuutuksen ja rekisteröidä omistajanvaihdoksen yhdellä kertaa vakuutusyhtiöiden sähköisissä palveluissa.

Virhevastuu ja takuu autokaupoissa

Kaupan kohteena oleva auto kannattaa tarkistaa erittäin huolellisesti ennen kauppakirjojen allekirjoittamista. Se miten mahdolliset reklamaatiot hoidetaan kaupan teon jälkeen, riippuu pitkälti siitä, onko kyseessä uusi vai käytetty auto. Myös se, onko autokaupat tehty autoliikkeen vai yksityisen henkilön kanssa vaikuttaa mahdollisten virheiden hoitamiseen. Kuluttajansuojalain mukaan virheen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Kuuden kuukauden sääntö tarkoittaa myös sitä, että sen oikaiseminen kuuluu myyjän vastuulle, ellei myyjä pysty osoittamaan että kaupan kohde on ollut virheetön luovutettaessa.