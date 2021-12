Välkkeen toimitus aloitti… ja ”Uuno on numero yksi” -kirjan julkaissut Tuomas Marjamäki täydensi lauseet.

1) Tutustuin Uuno Turhapuroon ensimmäistä kertaa… alle kuusivuotiaana, kun isä vei minut katsomaan Uuno Turhapuro armeijan leivissä -elokuvaa. Spede Show oli suosikkiohjelmani televisiossa, joten pitihän sitä Uunokin nähdä. Uuno-elokuvat kuuluivat aina vappupäiväämme siman ja munkkien kanssa nautittuina. Katselin myös kateellisena koulukaverini Janin isän vhs-kokoelmaa ja toivoin, että itsekin pystyisin keräämään kaikki Uunot omaan hyllyyni. Oikeassa elämässä tapasin Uunon toukokuussa 1998, kun pääsin vierailemaan toimittajana Johtaja Uuno Turhapuro, pisnismies -elokuvan kuvauksiin.

2) Spede Pasanen, Vesa-Matti Loiri ja Simo Salminen… olivat Suomen hauskimpia miehiä – ja kaikki myös neroja omalla alallaan. Uuno syntyi Veskun kehittämistä puhetyylistä, olemuksesta ja ulkoisista piirteistä sekä Speden ideoimista vitseistä ja filosofiasta. Simo oli hiljaisen huumorin mestari, jonka luomisvoimaa olisi voinut hyödyntää enemmänkin. Täydentäisin joukkoa vielä ohjaaja Ere Kokkosella, jota ilman Uuno-elokuvatkaan eivät aina onnistuneet.

3) Uuno-kirjan kirjoittaminen… alkoi jo vuonna 1992, jolloin haastattelin Uunon anoppia näytellyttä Marita Nordbergia – seuraavana vuonna myös Ere Kokkosta. Olen lähes 30 vuoden ajan kerännyt materiaalia muun muassa haastattelemalla Uunon tekijöitä, joista suurin osa on nyt jo edesmenneitä. Minulla on tallella kaikki haastattelunauhat, joista oli Uuno-kirjaa tehdessä valtavasti iloa.

4) Vaikeinta projektissa oli… tehdä tuoreita haastatteluita. Uuno-elokuvien kuvauksissa mukana olleet eivät muistaneet oikein mitään. Syy ei ole niinkään huonossa muistissa, vaan siinä, että näitä elokuvia tehtiin aikoinaan hyvin nopeasti ja liukuhihnamaisesti. Onneksi vanhoilta haastattelunauhoilta löytyi paljon herkullisia tarinoita.

5) Kirjan kääntyminen elokuvaksi… on mielettömän jännä juttu. Spede Pasasesta suunnitellaan siis parhaillaan leffaa, jonka käsikirjoitus pohjautuu tekemääni Spede, nimittäin -elämäkertaan ja tuoreeseen Uuno-kirjaan. Elokuva on tietenkin aivan oma lajinsa, joten lopputulos on varmasti mielenkiintoinen.

6) Kaikista Uuno-elokuvien repliikeistä… suosikkini on Uunon lausahdus vaimolleen Elisabethille: ”Auto on tekniikan ihme, eikä mikään virkkuukoukku”. Uunon juttujen sovinismi ei enää sovi nykypäivään, mutta mielestäni yliampuvat kommentit nimenomaan korostavat sitä, kuinka paljon maailma on muuttunut parempaan suuntaan. Uunon törkeille kommenteille saa edelleen nauraa, mutta moni nauraa hieman eri tavalla kuin ennen.