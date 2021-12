Voimakas kiinnostus passien ja henkilökorttien hakemiseen ei ole laantunut vuoden edetessä. Jo keväällä poliisin lupapalvelut olivat myös Kangasalan poliisiasemalla ruuhkautuneet, ja tilanne on pysynyt samakaltaisena sen jälkeenkin. Parhaimmillaan jono on ulottunut ulos asti, ja ilman ajanvarausta saapunut väki on asettunut jonotusasemiin jo hyvissä ajoin ennen aseman ovien aukeamista.

Poliisi on suositellut asioimista ajanvarauksella, mutta esimerkiksi marraskuun lopussa ensimmäiset vapaat ajat odottivat muutamana päivänä tammikuun ja helmikuun alussa. Nettiajanvaraus kertookin palvelupisteessä olevan lähiaikoina ruuhkaista.

Poliisin mukaan aikoja avataan varattaviksi poliisilaitoksesta riippuen 6–12 viikon päähän. Aikoja avataan päivittäin, ja lisäksi niitä vapautuu joka päivä peruutusten takia. Asiansa voi hoitaa millä tahansa poliisiasemalla missä päin Suomea tahansa.

Jonoja Pirkanmaalla on paikoin purettu myös lupapalveluiden viikonloppuaukiolojen kautta.