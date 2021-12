Kangasala Fest – Wine, Food & Music -nimeä kantava tapahtuma runsastuttaa ensi kesän tapahtumalistausta. Ruoan ja musiikin ympärille rakentuva tapahtuma järjestetään Kangasalan kesäteatterin ympäristössä 15.–16. heinäkuuta.

Tapahtuman pääjärjestäjä ja idean alullepanija on kangasalalainen yrittäjä Sari Sorri Sasor Ravintolat Oy:stä, jonka alta löytyvät sekä Sasor Restaurant & Winebar että Sorella Dining & Cellar Club. Muiden ravintolatoimijoiden haku on parhaillaan käynnissä. Alueelle havitellaan viittä ravintolatoimijaa lisää. Järjestäjän mukaa viinimaahantuojat ovat jo selvillä, ja ne julkistetaan myöhemmin.

Musiikkipuolelle on jo kiinnitetty ainakin Mamba, Ilta ja Mikko Harju. Lisää esiintyjäjulkistuksia on luvattu ilmoittaa myöhemmin. Tapahtuman juontaa stand up -koomikko Jussi Simola.