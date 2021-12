Uudenvuoden aaton ohjelma 31.12. toteutetaan suunnitellusti koronaohjeistukset huomioiden Kangasalla. Kirkkoharjun ja Vehoniemen harjujen näkötornit valaistaan ja ohjelmaa on myös torilla. Ulkona suositellaan maskin käyttöä ja järjestyksenvalvojat muistuttavat turvaväleistä. Sisätiloissa, kuten Vehoniemen museossa ja kahvilassa, edellytetään koronapassin käyttöä kaikilta yli 16-vuotiailta samoin kuin Kirkkoharjun kahviossa.

Vehoniemen ja torin välille on järjestetty bussikuljetus. Bussin matkustajamäärä on rajoitettu puoleen maksimimäärästä ja busseissa on saatavilla käsidesiä ja maskeja. Järjestyksenvalvoja on mukana kuljetuksissa valvomassa rajoitusten toteutumista.

Kirjaston yleisötapahtumissa on käytössä koronapassi. Koronapassin lisäksi tapahtumiin saapuvia pyydetään esittämään myös henkilöllisyystodistus. Koronapassia ei edellytetä alle 16-vuotiailta. Koronapassi on käytössä vain yleisötapahtumissa. Muuhun kirjastossa asiointiin ei tarvita koronapassia, mutta asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa.

Nuorisotiloissa voi olla enintään kahdeksan nuorta kerrallaan. Tiloihin voi ilmoittautua etukäteen tai kysyä ohjaajalta vapaata paikkaa ennen tilaan saapumista. Ohjaajat käyttävät maskeja nuorisotiloissa ja niitä suositellaan vahvasti myös nuorille. Toiminnassa noudatetaan myös hyvää käsihygieniaa. Liikkuvassa nuorisotila-auto Kyläkollissa toimitaan ulkona eikä nuoria päästetä autoon sisälle.

Vesaniemen ja Kuhmalahden avantouintisaunoissa on käytössä koronapassi ja toimintaa järjestävät seurat vastaavat sen tarkastamisesta. Kuhmalahden ja Sahalahden kuntosaleilla sallittu asiakasmäärä on enintään 10 henkilöä kerrallaan. Pitkäjärven kuntosaliryhmien osallistujamäärän valvonta on toiminnan järjestäjän vastuulla. Urheiluseurat vastaavat omien jäsentensä ohjeistamisesta urheiluseuratoiminnassa. Kaupungin liikuntapalveluiden syksyn toimintakausi on jo päättynyt.

Kaupungin mukaan taiteen perusopetuksen oppilaitokset ja kansalaisopisto tiedottavat opiskelijoita itse omasta toiminnastaan ja esimerkiksi uimahalli Kuohu tiedottaa itse koronatoimistaan.

Kangasala-talossa edellytetään maanantaista 13.12. alkaen koronapassia kaikissa Kangasala-salin tapahtumissa ja myös K-Kinon elokuvissa ja Kimmo Pyykkö -taidemuseon näyttelyissä. Lipunmyynnissä voi asioida ja talossa piipahtaa ilman koronapassia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 9.12. tekemä, tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös velvoittaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntia järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös on voimassa 13.–31. joulukuuta.