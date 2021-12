Joulu lähestyy ja adventin aika on täynnä jännitystä tulevasta juhlasta. Ehtiikö tekemään jouluostokset, siivoamaan talon, leipomaan ja tekemään kaiken, mitä oli suunnitellut? Jännitystä luo myös keskuudessamme riehuva koronavirus. Jouluun liittyy paljon toiveita, perinteitä ja näkemyksiä siitä, mikä tekee joulun. Se on tärkeä juhla monelle ja usein kaiken kiireenkin keskellä se on rauhoittumisen aikaa.

Jouluun on aina kuulunut paljon odotusta ja valmisteluja. Jopa jo 700 vuotta ennen ensimmäistäkään joulua, sitä päivää odotettiin ja koitettiin valmistella. Joulun taika tai joulun ihme ei ole vain sen välittämässä tunnelmassa. Tuo joulun ihme on se, mistä se tunnelma on saanut alkunsa ja se, mikä meitä motivoi valmistelemaan juhlaa kiireenkin keskellä. Jouluevankeliumi ei ole vain satu, joka perinteenä kuuluu osaksi joulua. Se on tarina, johon koko juhla perustuu ja josta kaikki on saanut alkunsa. Jouluevankeliumi on jotain, mitä odotettiin tapahtuvaksi satojen vuosien ajan ja jotain, joka muutti tätä maailmaa pysyvästi.

Rauha ja rakkaus ovat joulun keskiössä. Tahdomme odottaa jotain, mikä saa meille aikaan rauhallisen, turvallisen ja rakastetun olon. Rauhaa ja rakkautta ensimmäinen joulu toi mukanaan tähän maailmaan. Jumalan rakkautta, armoa ja ikuisen sovinnon hänen ja ihmisten välille. Olipa adventin aika kuinka kiireinen hyvänsä tai muuttuipa maailman tilanne millaiseksi tahansa. Tuota joulun viestiä ei kukaan tule estämään. Vapahtaja syntyi tähän maailmaan pelastamaan meidät kaikki iankaikkiseen elämään. Kuten joululaulussakin lauletaan: ”saman sanoman jouluna kuulla mä saan”. Jeesuksen tuomaa armoa ei meiltä mitkään rajoitukset poista.

Ira Sirkiä

seurakuntapastori Kangasalan seurakunta