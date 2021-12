Luopioisissa alettiin valmistaa ekologista venelautapuuta – Vendia Woodsin tähtäin on maailmanlaajuisilla markkinoilla

Luopioisissa käynnistyi keskiviikkona 15. joulukuuta uuden Vendia Woods Oy:n venelautatuotanto. Ensimmäinen tilaus lähtee Saksaan, seuraavat Norjaan ja Suomen Tenojoelle.

– Markkinamme on näin alkuun pääasiassa muissa Pohjoismaissa ja Suomessa, mutta kysyntää on ollut jo ihan maailmanlaajuisestikin, Vendia Woodsin toimitusjohtaja Anssi Vaittinen kertoo.

Vendia Woods on toiminut aikaisemmin Rautalammilla, jossa venevaneria tuotettiin tehtaan sivutuotteena vuodesta 2014 alkaen. Toiminnan lakattua Rautalammilla markkinoilla on ollut kysyntää vastaavanlaiselle toimijalle. Yritys hankki Rautalammin tuotantolaitteet ja siirsi ne toiminnan aloittamista varten Luopioisiin. Vendia Woods toimii Pälkäneen kunnalta vuokratussa verstastilassa entisessä Regohallissa.

– Koneita on hieman modernisoitu ja korjailtu, ja tarkoitus on tehdä tätä kehitystyötä myös jatkossa.

Vendia Woods työllistää Luopioisissa kolme henkilöä. Tavoitteena on kasvattaa toimintaa pikkuhiljaa ja saada jalansijaa yli kahden miljardin euron suuruisilta maailmanmarkkinoilta.

Ekologisempi vaihtoehto

Puisia veneitä on rakennettu limisaumatekniikalla Pohjoismaissa satoja vuosia, aina viikinkilaivoista soutuveneisiin ja joki-, meri ja järvikalastusveneiden valmistamiseen. Suomessa on ollut lukemattomia paikallisia venetyyppejä, sillä jokaisella mestarilla oli oma alueelle tyypillinen tapansa suunnitella ja rakentaa vene.

Vendia Woods uudistaa veneenrakennuksen tarjoamalla perinteeseen ankkuroitunutta, mutta uuden teknologian ja ympäristönäkemysten mukaista rakennusmateriaalia. Samalla saadaan veneenrakennusperinne säilymään elävänä.

– Nyt valtaosa venevanerituotannosta on sademetsäpuusta, mikä on ympäristön kannalta hankalaa. Tarve päästä eroon uhanalaisen sademetsäpuun käyttämisestä on suuri, ja uskon, että meillä on tarjota ratkaisu juuri tähän. Ekologisemman veneenrakennusmateriaalin kysyntä kasvaa maailmalla koko ajan, Vaittinen näkee.

– Tavoitteemme on valmistaa kauniita ja kestäviä, moderneja venelautoja, joiden tuotanto skaalautuu ja jotka soveltuvat myös vientiin, Vaittinen jatkaa.

Vendi-laudat voidaan valmistaa määrämittaan, ja ne ovat Vaittisen mukaan helppoja työstää ja kuljettaa. Koska venelauta on valmiiksi viimeistelty, harrastajakin pystyy rakentamaan veneen ilman puuntyöstökoneita.

Hyvä tukikohta

Luopioinen valikoitui Vendia Woodsin sijaintipaikaksi monestakin syystä. Alueella on runsaasti hyvin hoidettuja sekametsiä, ja seudulta löytyy edelleen raaka-aineeksi tarvittavaa vanhaa korkealaatuista mäntyä, vanhaa veneenrakennusperinnettä ja kiinnostusta, kuten seudun viimekesäinen alueellisen yrityshautomon, Osuuskunta Kukkian kasvattamon veneenrakennuskokeilu osoitti. Kokeilu toi myös yhteen sekä alan osaajia että metsänomistajia ja sijoittajia. Vaittisen lisäksi Vendia Woods työllistää markkinoinnista ja myynnistä vastaavan Jouka Dehmin sekä tuotannosta ja tuotekehityksestä vastaavan Peter Wrightin.