Ajan autoa jossakin Kuhmalahden ja Kangasalan välillä. Taivaalta sataa räntää ja pimeys nielee sisäänsä autoni ajovalot. Radiossa soivat joululaulut, ne kertovat, että joulu on tulossa. Laulujen välissä tulee kaupallisia tiedotteita. Vielä on kuulemma aikaa valmistaa kaikkien aikojen joulu.

Aika harva meistä varmasti ajattelee tätä toisen koronavuoden joulua kaikkien aikojen jouluna. Heikentynyt pandemiatilanne vaikuttaa tänäkin jouluna moneen asiaan. Kaikkien aikojen joulu. Näinköhän se vain on.

Kaikkien aikojen joulua vietettiin kerran Betlehemissä. Tuokaan joulu ei ollut yksinomaan kaunis. Nuorelle perheelle ei ollut sijaa majapaikassa. Lapsen ensimmäisenä kehtona sai toimia eläinten syöttökaukalo. Poissa oli kulta ja kunnia, tilalla tilanpuute, osattomuus, arki ja aherrus. Vaatimattomiin olosuhteisiin syntyi maailman Vapahtaja, Hän jonka vuoksi joulua vietämme.

Joulun mielen ja merkityksen löydämme tänäkin jouluna muistaessamme seimen lasta. Hänen valonsa valaisee synkimmänkin pimeyden omalla kirkkaudellaan ja tuosta kirkkaudesta riittää joulun valoa ja joulun suurta sanomaa meille jokaiselle. ”Tänään on meille syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.”

Joulun salaisuus ja sanoma on sanoma rakastavasta Jumalasta. Se on sanoma Jumalasta, joka antaa oman Poikansa syntyä ihmiseksi ihmisten keskelle. Jouluna Jumalan rakkaus näyttäytyy seimen oljille peitellyn pienen lapsen kaltaisena. Jumalan katoamaton maailma koskettaa meidän ihmisten katoavaista maailmaa. Ensimmäisen joulun tapahtumat eivät jää vain historian hämärään, kauniiksi kuvaksi, vaan ne tulevat todeksi myös tänään. Maailman Vapahtaja ei syntynyt vain kerran seimen oljille, vaan hän syntyy myös tänään jokaisen häntä odottavan kristityn sydämessä, joulun lapsena ja valon tuojana.

Joulun sanoma on sanoma vapautuksesta. Vapahtaja on syntynyt – älkää siis pelätkö. Tuo viesti ei jäänyt vain Betlehemin kedolle, vaan se kuuluu myös meille. Vapahtaja kulkee mukana elämässämme, sen iloissa ja suruissa. Hän on läsnä joulussamme ja alkavassa uudessa vuodessa. Meille elämän räntäsateeseen eksyville Jeesus tuo valon ja paremmat näkymät.

Joulun suurinta lahjaa emme me ihmiset pysty ostamaan emmekä hankkimaan. Joulun suurimman lahjan, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, me voimme vain ihmetellen ja hämmästellen ottaa vastaan. Tänäkin jouluna Jeesus syntyy sydämiimme ja tuo sinne ulkoisista olosuhteista huolimatta joulun ilon ja joulun rauhan.

Markku Viitala

Kappalainen

Kangasalan seurakunta