Muistelen, kun kauneuskilpailussa kysyttiin missikandidaateilta mitä toivovat. Usein vastaus oli maailman rauhaa. Vaikka tähän vastaukseen on toisinaan huumorilla suhtauduttu, on vastaus syvällinen. Niin ensimmäisenä joulunakin todettiin. ” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: – Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

Tämä ensimmäinen kristillinen virsi, jonka enkelit lauloivat ja jota joka messussa lauletaan edelleen. Jumalan taivaallinen sotajoukko ylistää ja laulaa rauhan puolesta. Jumalan enkelit eivät julista sotaa vaan rauhaa. Ensin annetaan kunnia Jumalalle ja siitä seuraa rauha, rauha maanpäälle.

Raamatussa sana rauha, hepreaksi shalom, ei tarkoita vain sodan vastakohtaa. Se on sopusointua, harmoniaa, kokonaisuutta, yhteyttä ja järjestystä. Rauha tarkoittaa kansan ja ihmisen hyvinvointia, hyvässä, onnessa ja terveydessä.

Tämä maailma on rauhaton paikka. Sota ja sodan uhka on edelleen todellisuutta koko maailmassa. Aseita kalistellaan ja kolistellaan. Maailman rauhaa me rukoillemme tänäkin jouluna.

Rauhan puute on todellisuutta yhä ihmisten välisissä suhteissa. Jouluna pinna kiristyy. Osalla yhteys niin sukuun tai naapuriin on poikki. Someraivo kiihtyy hiljaisina päivinä. Me rukoilemme rauhaa ihmisten välille ja keskelle.

Moni on rauhaton sisimmässään. Elämä on tyhjää ja tarkoituksetonta. Mikä on elämäni mieli. Miten selviydyn elämästä. Me rukoilemme rauhaa ihmisen sydämeen. Rauhaa ja rauhoittumista.

Kaikki tämä rauha voi toteutua ensin Jumalan ja ihmisen välillä ja sitä kautta ihmisten keskinäisissä suhteissa. Maassa rauha ja Jeesus kuuluvat yhteen. Jouluyön rauha tarkoittaa Jeesusta Kristusta. Hän syntyi, että meillä olisi rauha maailmassa, ihmisten välillä ja sydämessä.

Rauhallista Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaa ja siunausta Uuteen vuoteen 2022.

Jari Kemppainen

kirkkoherra, rovasti

Pälkäne