Viime aikoina monet suunnitelmat ovat muuttuneet. Moni asia on pitänyt järjestää uudella tavalla. Se on turhauttavaa ja kuormittavaa. Sellaista elämä joskus on. Yllättäviä asioita tapahtuu, toisten elämässä enemmän kuin toisten. Läheisen vakava sairaus tai kuolema, epäonnistunut asuntokauppa, työsuhteen yllättävä päättyminen tai tärkeän ihmissuhteen päättyminen. Nämä ja monet muut tilanteet voivat järisyttää elämää syvältä.

Tämän ajan erityispiirre on se, että poikkeus koskee koko maata ja oikeastaan koko maailmaa samaan aikaan. Vaikutukset kertautuvat ja ketjuuntuvat. Se, mitä me teemme tai jätämme tekemättä, voi vaikuttaa läheisiimme ja koko paikkakunnan ihmisiin arvaamattomalla tavalla. Monen kärsivällisyys on koetuksella. Olen alkanut ajatella, että on hyvä olla armollinen sekä toisille että itselleen. Joskus läikkyy yli eikä se aina ole niin vaarallista. Ainakaan nämä läikkymiset eivät ole yhtä vaarallisia kuin tauti, jota yritämme suitsia. Tärkeintä on nähdä tilanteen iso kuva niin hyvin kuin sen epävarmuuden keskellä voi nähdä.

Maria ja Joosef olivat mukana paikallisessa myllerryksessä. Koko maailmaa koskeva verollepano ei todellisuudessa koskettanut ihan koko maailmaa, mutta se kosketti kyllä Marian ja Joosefin ja lukemattomien muiden koko maailmaa ja elämää. Betlehemiin oli mentävä, vaikka oli viimeisillään raskaana. Paljon helpompaa olisi ollut odottaa ja valmistautua kotona.

Marialle ja Joosefille raskaampia olivat kuitenkin juorut Marian lapsen alkuperästä. Joosef uhkasi erolla ainakin ajatuksissaan. Mutta hän ei toteuttanut uhkaustaan vaan otti vastaan sen mitä tuli. Samoin Maria. Kumpikin luotti siihen, mikä tuntui hyvin epäuskottavalta ja järjettömältä. He luottivat heille annettuihin lupauksiin. Siihen mitä enkelit sanoivat heille. Siihen mitä paimenet kertoivat nähneensä ja kuulleensa. Vuosikymmeniä myöhemmin Maria myös ymmärsi, mitä Vanhan testamentin profeetat olivat Jeesuksesta sanoneet.

Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Kansa joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon,

niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. (Jesaja 7 ja 9)

Nämä Jumalan lupaukset kantavat myös meitä. Meidän omissa kriiseissä ja tässä yhteisessä. Näissä Jumalan lupauksissa on meidän elämämme iso kuva, se kaikkein tärkein.

Siunausta jouluusi!

Janne Vesto,

Luopioisten pappi