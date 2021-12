Koronatartuntoja on Pirkanmaalla yhä runsaasti: viime viikon aikana niitä todettiin kaikkiaan 1699. Sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kuitenkin tasaantumassa. Koronapotilaita on Taysissa parhaillaan vajaat 30, mutta päivittäinen uusien sairaalaan joutuvien potilaiden määrä ei ole kasvanut viime viikosta.

Pandemiaohjausryhmä seuraa aluehallintoviraston tekemien päätösten vaikutusta tilanteeseen, eikä uusia rajoitustoimia esitetty tiistain 28.12. kokouksessa.

Aluehallintoviraston tekemät 58- ja 58g-pykäliin perustuvat päätökset ovat voimassa 7. tammikuuta asti. Virastolle esitetään ”turvavälipykälä” 58d:n jatkoa tammikuun ajalle, sillä muutoin sen voimassaolo päättyisi kuluvan vuoden lopussa. Muista mahdollisista jatkotarpeista keskustellaan pandemiaohjausryhmässä ensi viikolla.

Omikrontapauksia on löytynyt Pirkanmaalta satunnaisella otannalla muutamia. Näiden pohjalta ei voi tarkemmin arvioida omikronin osuutta kaikista alueen tartunnoista.

Tartunnanjäljitys ruuhkautunut

Koronan ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta 100 000:aa asukasta kohden on 630. Positiivisen testituloksen sai viime viikon aikana 21 prosenttia Fimlabissa testatuista.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut. Viime viikolla tartunnanlähde saatiin selville enää 23 prosentissa tapauksista. Tartunnat ovat lähes kokonaan peräisin Pirkanmaalta. Ulkomailta saatiin yksi prosentti ja Pirkanmaan ulkopuolelta yksi prosentti tartunnoista.

Viime viikon aikana 0–19-vuotiaiden tartunnat vähentyivät. Eniten tartunnat lisääntyivät 20–29-vuotiaiden joukossa. Sairaalahoitoon joutuu edelleen valtaosin rokottamattomia: viikolla 51 sairaalahoitoon Covid19-infektion takia joutuneista 84 prosenttia oli rokottamattomia.

Pirkanmaalaisista yli 12-vuotiaista 88,3 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteen, 84 prosenttia toisen rokotteen ja kolmosrokotuksen 17,9 prosenttia.

