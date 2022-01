Sydän-Hämeen Lehdessä ilmestyi vuonna 2021 yli 1600 paperista sivua ja miltei 3000 nettiartikkelia – mutta kuinka tarkkaan ne on tullut luettua?

Viides vuosittainen Luitko lehtesi -visa testaa muistiasi kysymyspatteristolla, jonka kysymykset on jaettu maantieteellisesti vanhahtavasti viiteen eri ryhmään: Pälkäne, Luopioinen, Kuhmalahti, Sahalahti, Kangasala.

Voit vastata halutessasi vain yhden ryhmän kysymyksiin tai koettaa arvuutella vaikka kaikkia. Jos et muista, arvaa tai mieluummin kaiva tieto esiin lehden sivuilta.

Saatko seitsemän oikein – ja montako kertaa?

Oikeat vastaukset löydät jutun lopusta (älä lunttaa…)!

Pälkäneen puoli

1. Montako henkilöä haki Pälkäneen kunnanjohtajaksi?

A) 0–7, B) 13, C) 99+

2. Mikä eläin ilahdutti Satumetsä Attendon asukkaita alkuvuodesta?

A) Lilli-kissa, B) Lython-käärme, C) Joni-poni

3. Mikä tuli Pälkäneen yhtenäiskoulun uudeksi nimeksi?

A) Virtaamo, B), Pälkäneen yhtenäistymiskoulu, C) Kostianvirran yhtenäiskoulu

4. Montako roskaa Kostian Kahlaajien Ketut-ryhmä keräsi tempauksessaan talteen alkukesästä?

A) 1, B) 16,5, C) 92

5. Kuka ministeri vieraili kesällä Pälkäneellä?

A) Maria Ohisalo, B) Liisa Jäisalo, C) Sami Ylisalo

6. Kuka julkaisi ”Jäädä saanhan vierelles sun” -nimisen singlen?

A) Aukusti Koivisto, B) Pälkäneen yrittäjät, C) Vehjemies

7. Minkä tunnustuksen Pauliina Jaakkola sai loppuvuodesta?

A) Vuoden ääni, B) Vuoden pälkäneläinen, C) Syksyn yllättyjä

Luopioisten lääni

1. Kuka palkittiin Vuoden liikuttajana alkuvuodesta?

A) Toni Nieminen, B) Lisa Niemi, C) Aki Niemi

2. Minkä tunnustuksen Lilli Merinen sai huhtikuussa?

A) Hevosmiesten Tietotoimiston Kuukauden kertoja, B) Suomen Ratsastajainliiton Vuoden valmentaja, C) Luopioisten yrittäjien Kuukauden päällikkö

3. Mitä Mira Luoti teki Aitoossa elokuussa?

A) kokkasi ruokaa lemmikkikaneille, B) eksyi, C) esiintyi Anssin kaupalla

4. Miksi Etelä-Savosta tultiin joukolla Luopioisiin lokakuussa?

A) tutustumaan pienen ja aktiivisen kunnan menestystarinaan, B) valmistautumaan seuraavan vuoden Kukkia-triathloniin, C) etsimään Mira Luotia

5. Mikä alkoi syksyllä loistaa Rautajärven Vuohiniemessä?

A) kokeiluun otettu Tielaitoksen uusi tiesuola, B) uuden leirintäalueen valot, C) Joni Laurimaan rakentama virtuaalinen täysikuu

6. Mikä houkutteli ennätysmäärän osallistujia syyskuussa?

A) Pälkäneen kunnan avoimet frisbeegolfkilpailut, B) marjastustalkooviikonloppu, C) Def Leppard -yhtyeen perinteinen ruskakeikka

7. Mikä oli nimeltään Aicha Kivinummen esikoisromaani?

A) Hiekkaa varpaissa, B) Sandaalimaa, C) All inclusive

Kuhmalahden kulma

1. Mitä upotettiin Siuronsalmeen alkuvuodesta?

A) Niemistön polkupyörä, B) alitusvesijohto, C) isien pahat teot

2. Mikä harvinainen valkoinen otus havaittiin Kuhmalahdella keväällä?

A) tiikeri, B) keskieurooppalainen turisti, C) fasaani

3. Kenen mukaan on nimetty kirkonkylällä sijaitseva asuinalue?

A) näyttelijä Staava Haavelinnan, B) entisen kunnanjohtajan Jarmo Kivinevan, C) 1600-luvulla vaikuttaneen kartanonherran Edwin von Musticcan

4. Minkä niminen Anssi Kasitonnin lyhytelokuva pyöri Taidepappilassa kesänäyttelyn ajan?

A) No Time To Die, B) Deus Ex Machina, C) Darth Vader vs. Marsuli

5. Kuinka suuren osuuden Kuhmalahdella annetuista äänistä alueen ääniharava Heikki Mäkelä keräsi kuntavaaleissa?

A) 23,2 % , B) 51,9 %, C) 102,3 %

6. Mitä haastattelussa kertoi harrastavansa vapaa-ajallaan Kuhmalahden Vuoden yrittäjäksi valittu Eija Hautala?

A) hirvimetsällä ja lavatansseissa käyntiä, B) hiustenleikkuuta, C) vuorikiipeilyä

7. Miten Matti Kalkamo ja Kuhmalahden uusi koulu liittyvät toisiinsa?

A) Kalkamo on koulun tuleva rehtori, B) Kalkamo äänesti koululle suunniteltua pizza-automaattia vastaan sivistyslautakunnassa, C) Kalkamo vastaa koululle toteutettavasta taiteesta

Sahalahden seutu



1. Missä äänestyksessä Sahalahti eteni loppumetreille asti?

A) Vuoden maisemapaikka, B) Vuoden yhteisö, C) Vuoden kaupunginosa

2. Mikä menopeli oli yleisön suosikki harrasteajoneuvojen kokoontumisajoillassa Vilpeilässä?

A) Michael Knightin Pontiac Firebird Trans Am, B) Jukka Hietasen Chevrolet Sport Roadster, C) Ed Jonnelan Ligier JS60 Sport Ultimate DCI Clima Premium

3. Kuka aloitti syksyllä Sahalahden (ja Kuhmalahden) apteekkarina?

A) Johanna Autio, B) Nina Autio, C) Johanna Raunio

4. Minne sijoittui Pentti Linkolan muistolehto?

A) Kurikanvuoreen, B) Kurvishöllintielle, C) Matinsaareen

5. Kuka yleisurheilija saapui YU-Teamin vieraaksi syksyllä?

A) Maria Huntington, B) Thomas Wassberg, C) Renaud Lavillenie

6. Mikä on tulossa Sahalahden palvelutalon nimeksi?

A) Syke, B) SaPaTa, C) Höllinkoto

7. Montako litraa peurakeittoa tarjoiltiin Lahdenkulman peijaisissa?

A) kymmenen, B) sata, C) tuhat

Kangasalan kaupunkialue



1. Kuka Kangasalla sai ensimmäisenä koronarokotteen?

A) sairaanhoitaja Marjo Järvinen, B) kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, C) kaupungin järjestämän arvonnan voittanut Elma Piikkiö

2. Kuka kangasalalainen kilpaili Tokion olympialaisissa?

A) kävelijä Aleksi Ojala, B) korkeushyppääjä Maria Huntington, C) uimari Jimi Ladonovi

3. Minne valmistui uusi lähiliikuntapaikka koulun viereen?

A) Vatialaan, B) Lamminrahkaan, C) Tarpilaan

4. Minkä niminen oli Markus Salon kappale Syksyn sävelessä?

A) Ei huano, B) Jäätävän kaunis, C) Napakymppi

5. Mikä on uuden koiranpuiston nimi?

A) Haukkumaa, B) Piskipikkula, C) Rekkula

6. Minkä palkinnon Johanna Koivusalo pokkasi syksyllä?

A) Vuoden nuori menestyjä, B) Vuoden nuori elokuvaohjaaja, C) Kangasalan paras leipuri

7. Mikä komistus valmistui Ruutanaan loppuvuodesta?

A) koulun kaikista rehtoreista tehty 15-metrinen, pronssinen yhdistelmänäköispatsas, B) päiväkodin, nuorisotilat ja seurakunnan tiloja sisältävä monitoimitalo, C) kansainvälisen tason jääkiitorata purjelentokoneille

Oikeat vastaukset

Pälkäne B-A-C-C-A-A-B

Luopioinen C-B-C-A-C-A-B

Kuhmalahti B-C-A-B-A-A-C

Sahalahti C-B-A-A-A-C-B

Kangasala A-A-A-B-C-A-B

Arvio suorituksesta

30–35 pistettä: Huikeaa! Olet asioita seuraava paikallistuntemuksen ja -tietouden nero, jolla on lisäksi norsun muisti. Ettei vaan toimituksen luottokaveri Vehjemies vuotaisi sinulle tietoja Twitterissä?

20–29 pistettä: Erinomaista! Mainio tulos viittaa siihen, että sen, mitä et tiedä, osaat ottaa selville. Oletettavasti seuraat toimituksen ja ympäröivän seudun arkea SHL:n Facebook- ja Instagram-tilillä.

11–19 pistettä: Hienoa! Toisiko SHL-sovelluksen käyttö matkapuhelimessa lisätietoa helpommin käden ulottuville ja paremmat pisteet?

1–10 pistettä: Hyvä! Ei ainakaan jääty nollille. Kannattaa silti ehkä perehtyä SHL:n kotisivuilla käytössä olevaan lehtiarkistoon – löydät netistä juttuja myös useiden vuosien takaa.

0 pistettä: Pää pystyyn! Tuloksesta päätellen et liene onnettaren suosiossa, mutta ei hätää. Käymällä päivittäin SHL:n kotisivuilla ja lukaisemalla paperilehden aina keskiviikkoisin petraat tulostasi vuoden 2022 visassa varmasti.