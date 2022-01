Kangasalan elinympäristöjohtaja on valinnut Kangasalan kaupunginarkkitehdin virkaan kokeneen kaavoittajan arkkitehti Anna-Leena Toivosen Kangasalta.

Toivonen siirtyy virkaan kaupungin suunnitteluarkkitehdin virasta, jossa hän on työskennellyt vuoden 2021 alusta. Suunnitteluarkkitehtina hän on sijaistanut kaupunginarkkitehtia syksystä 2021. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa rakennusliikkeen hankekehityspäällikkönä ja Tampereen kaupungin asemakaavoituksessa. Koulutukseltaan Toivonen on arkkitehti.

Kaupunginarkkitehti toimii kaavoituksen suunnittelutehtävissä, vastaa rakennetun ympäristön laadun ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä, hoitaa kaupungin asuntopolitiikkaa ja toimii maankäytön palvelualueella kaavoituksen palveluyksikön esimiehenä.

Tehtävään saapui kuusi hakemusta, joista yksi peruttiin. Hakijoista neljä haastateltiin ja kolme lähetettiin soveltuvuusarviointiin.