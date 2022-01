Koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla edelleen kasvussa. Sairaalahoidon kuormitus on koko maassa kasvanut jyrkästi. Tehohoidon tarve on sen sijaan pysynyt melko vakaana.

Koronanilmaantuvuus oli viime viikon päätyttyä Pirkanmaan sairaanhoitopiriin alueella 1308 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta. Testeistä jo yli 40 prosenttia on positiivisia ja se on voimakkaassa nousussa. Taysin vuodeosastoilla on nyt 35 koronapotilasta ja teholla kuusi potilasta.

Vallitsevassa epidemiatilanteessa tartunnanjäljityksessä ei ole enää mahdollista hallita tartuntaketjuja. Tartuntojen lähteistä saadaan selville varmuudella enää vain kymmenisen prosenttia. Pirkanmaan tartuntatautilääkärit käsittelevät jäljitystyön linjauksia keskiviikkona.

Yhden rokotuksen saaneita on Pirkanmaalla 88,6 prosenttia, kaksi rokotusta saaneita 84,7 prosenttia ja kolme rokotusta saaneita 28,9 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Maskit käyttöön koko peruskouluun

Pirkanmaalla on jo käytössä pääosa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä 11.1. suositelluista toimenpiteistä. Aluehallintoviraston rajoitukset tilojen käytöstä ovat voimassa 8.–21.1. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilojen ohjattu toiminta voivat jatkua mutta urheilulajien kilpailutoimintaa ei suositella tammikuun aikana. Harrastuksissa suositellaan toimintaa pienryhmissä.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee kirurgisen kasvomaskin käyttöä koulun sisätiloissa ja koulukuljetuksissa peruskoulujen oppilaille ensimmäisestä luokasta lähtien sekä edelleen toisen asteen oppilaille.

Pandemiaohjausryhmä suosittelee myös yksityistilaisuuksien rajaamista korkeintaan kymmeneen henkilöön.