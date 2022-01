SDP:n aluevaaliehdokkaat Heidi Jakara ja Ilkka Hjerppe: Meillä on osaamista, näkemystä ja tahtoa luoda yhteistä hyvää pirkanmaalaisten parhaaksi

Osaavia, kokeneita, asiantuntevia ja ennen kaikkea innostuneita mahdollisesta aluevaltuutetun luottamustehtävästä.

Näin kuvailevat itseään SDP:n aluevaaliehdokkaat Heidi Jakara (638) ja Ilkka Hjerppe (631). Heillä molemmilla on halua, tahtoa ja intoa päästä luomaan yhteistä hyvää pirkanmaalaisten parhaaksi, pitämään parhaat paikalliset palvelut heidän ulottuvillaan ja turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saanti hyvinvointialueen palveluihin.

– Puolueemme tavoitteiden mukaisesti palveluiden on oltava jatkossa alueellisesti helposti saavutettavissa ja niiden on oltava yhdenvertaiset ja tasapuoliset kaikille pirkanmaalaisille, Hjerppe sanoo.

Ehdokkaat painottavat, että hyvinvointialueelle luotavassa palvelurakenteessa unohdetaan nyt kuntarajat. Siksi yksittäisten kuntien alueella olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voivatkin poiketa toisistaan huomattavasti.

– Siitä ei pidä huolestua. Tarkoituksena on, että jokaisen pirkanmaalaisen tavoitettavissa on jatkossa riittävät ja laadukkaat palvelut. Ne voivat kuitenkin sen oman asuinkunnan sijaan olla tarjolla toisen kunnan puolella, jonne asukkaalla on oikeasti fyysisesti lyhyempi matka, Hjerppe ja Jakara sanovat.

Kokemusta sote-asioista niin kunnasta kuin maakunnasta

Sote-alan asiaosaamista orivesiläisehdokkailla riittää. Kumpikin heistä on ollut pitkään päättämässä vastaavista asioista kunnallisissa luottamustoimissa.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä asiat tulivat tutuiksi, kun Orivesi päätti ryhtyä sote-yhteistyöhön Tampereen kaupungin kanssa.

Laajempaakin maakunnallista näkemystä ja ymmärrystä kaksikolle on kertynyt. Kunnallisten luottamustoimien kautta niin Jakaran kuin Hjerppen tie on nimittäin vienyt myös maakunnallisiin luottamustehtäviin.

– Aluevaltuustossahan päätetään hyvinvointialueen palvelustrategiasta, johon kuuluvat muun muassa palveluiden tuotantotapa, henkilöstöpolitiikka sekä talousarviot- ja suunnitelmat. Olen ollut pitkään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa ja siellä olen ollut päättämässä vastaavista asioista, joten tässä mielessä aluevaltuutetun tehtävä ei tule pitämään sisällään yllätyksiä, Jakara sanoo.

Jakaran varahenkilönä sairaanhoitopiirin valtuustossa on toiminut Hjerppe, joten hänkin on jo päässyt osaksi sote-alan maakunnallista päätöksentekoa. Varsinaisena jäsenenä Hjerppe on mukana Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, jossa puolestaan Jakara on hänen varajäsenensä.

Näkemystä henkilöstöasioihin ja uuden luomiseen

Myös työn kautta heille on kertynyt runsaasti osaamista, josta on apua edessä olevaan uuden hyvinvointialueen palveluiden ja hallinnon rakentamiseen.

Hjerppe ja Jakara huomauttavatkin, että ensimmäisen aluevaltuuston yksi tärkeistä tehtävistä on luoda hyvinvointialueelle toimintamalleja ja toimintatapoja.

– Kaiken kaikkiaan tässä tehdään nyt historiaa ja ollaan luomassa jotakin ihan uutta. Itselläni on työni kautta annettavaa etenkin henkilöstöasioihin, rekrytointiin ja työvoiman saannin turvaamiseen. Hyvinvointialue työllistää jatkossa reilusti yli 19 000 henkilöä ja osaajia me tarvitsemme jatkossa ihan kaikkiin siellä oleviin työtehtäviin, Jakara sanoo.

– Olen toiminut työurallani tehtävissä, joissa on pitänyt kehittää ja luoda uutta. Sitä myös aluevaltuutetuilla on edessään. Tässä ollaan kaiken muun lisäksi luomassa myös uudenlaista hallintomallia, Hjerppe toteaa.

Hjerppe ja Jakara myöntävät, että sote-uudistus on valtava kokonaisuus, jota kuntalaisten on varmasti vielä vaikea hahmottaa. Tärkeää heidän mielestään on kuitenkin muistaa, että kyse on palveluista ja asioista, jotka koskettavat varmasti ihan jokaista.

– Aluevaltuutettu osallistuu kaikille tärkeiden palveluiden linjaamiseen. Niihin kuuluvat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut sekä palo- ja pelastustoimi. Olen varma, että sellaista asukasta Pirkanmaalta ei löydy, jota tämä asia ei koskettaisi, Jakara sanoo.

– Kyse on tosiaankin asioista, jotka koskevat jokaisen arkea. Näissä vaaleissa luodaan hyvää arkea ja parhaita palveluita meille kaikille pirkanmaalaisille. Sillä on merkitystä, ketkä ovat asioista aluevaltuustossa päättämässä, Hjerppe sanoo.

– Nyt on myös vielä hyvin aikaa kysyä meiltä ehdokkailta, jos jokin asia tässä hyvinvointialueessa erityisesti mietityttää.

Diakoniajohtaja ja eläkeläinen ILKKA HJERPPE numerolla 631 aluevaltuustoon