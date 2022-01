Tällä viikolla isoäitini syntymästä on kulunut 102 vuotta. Maailma on ehtinyt tuon reilun sadan vuoden aikana muuttua hurjan paljon. Eipä mummo varmaan olisi voinut nuorena kuvitella tätä älylaitteiden aikakautta robotti-imureineen ja joka paikan pankkitunnuksineen. Ihmeteltävää olisi varmaan riittänyt tässä maailmanmenossa.

Me olemme puolestaan astuneet uuteen vuoteen, josta emme tiedä vielä mitään. Ehkä joitakin tapahtumia pystymme kuvittelemaan. Emme kuitenkaan sen paremmin tiedä mitä tulee tapahtumaan, jatkuuko esimerkiksi pandemia edelleen tai miten itäisen Euroopan jännitteinen tilanne kehittyy. Tulevaisuus on meiltä salattu.

Emme tiedä myöskään oman elämämme määrää, emme sen pituutta tai lyhyyttä. Jokaisen päivät tulevat täyteen vuorollaan. Kymmenien vuosien, kuukausien tai päivien kuluttua. Joskus. Sen tarkemmin meidän ei onneksi tarvitsekaan tietää. Jumala tietää ja hyvä niin, se riittää. Meille riittää se tieto, että elämme ja hengitämme tässä ja nyt.

Raamatun psalmi 90:12 pyytää: ”Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.”

Pitkäkin elämä on maailmanhistorian perspektiivistä katsoen kuitenkin varsin lyhyt ajanjakso. Tuo psalmissa esiintyvä sydämen viisaus on peräisin Jumalalta ja sitä saamme jokainen itsellemme pyytää joka päivä. Viisas sydän tyytyy tyynesti siihen, että Jumala päättää elämämme pituudesta, sen vuosista ja päivistä. Viisas sydän tunnistaa ja tunnustaa, että merkityksellisintä elämässä on eläminen Jumalan rakkauden varassa.

Emme tiedä huomispäivästä, emme tiedä tuleeko sitä lainkaan. Tänään viisas sydän lyö kuitenkin vahvasti ja toteaa, että tärkeintä on se, että roikumme tämänkin vuoden jokaisen päivän luottavaisesti kiinni Isän Jumalan kädessä.

Katja Verho

pastori, Vuolijoki