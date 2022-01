Etsitkö itsellesi sopivaa autolainaa ilman vakuuksia? Autolaina ilman vakuuksia on kätevä laina auton ostoon esimerkiksi silloin, kun ostettava auto halutaan saada heti omiin nimiin tai silloin, kun ostettava auto ei ikänsä puolesta sovi pankille vakuudeksi lainaa vastaan. Vakuudettoman autolainan hakemiseksi et luonnollisesti tarvitse vakuuksia, joten lainaprosessi on todella helppo ja nopea, ja lainarahat on mahdollista siirtää tilillesi usein jopa saman vuorokauden sisällä.

Edullista autolainaa ilman vakuuksia

Autolaina ilman vakuuksia on monessa mielessä erittäin käytännöllinen laina, mutta vakuudettomien lainojen korkokustannuksissa kannattaa olla erityisen huolellinen. Vakuudetonta lainaa onkin tänä päivänä helppo hakea suoraan verkossa, mutta eri pankkien ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen korkokustannusten välillä voi esiintyä suuriakin eroja. Nämä erot voivat olla rahallisesti merkittäviä erityisesti vakuudettoman autolainan suhteen, jos lainaa haetaan suuremmissa lainaerissä.

Kun haet vakuudetonta autolainaa, pyri siis kiinnittämään erityistä huomiota lainan kokonaiskustannuksiin – ei siis pelkästään nimelliskorkoon, vaan kaikkiin kustannuksiin, kuten lainan avausmaksuun ja tilinhoitokuluihin. Usein esimerkiksi pelkkä lainan avausmaksu voi olla luotonmyöntäjästä riippuen jopa 100–200 euroa, joten näiden kulujen huolellinen vertaaminen toisiinsa voi auttaa sinua säästämään vakuudettoman autolainan tapauksessa vuositasolla satoja euroja.

Autolainojen vertaaminen yksitellen toisiinsa ei kuitenkaan kuulosta kovinkaan helpolta tehtävältä. Jos haluat vertailla autolainoja toisiinsa, sinun tulisi hakea autolainaa useammalta eri pankilta ja rahoituslaitokselta samanaikaisesti ja verrata tämän jälkeen saamiasi lainatarjouksia yksitellen toisiinsa. Lainakustannusten yhteen laskeminen ja niiden vertailu voi olla todella uuvuttavaa, joten ymmärrettävästi kovin moni kuluttaja ei halua tällaiseen tehtävään ryhtyä.

Mitäpä jos kertoisimme sinulle, että voit kilpailuttaa vakuudettomat autolainat vain muutamassa minuutissa ja vieläpä täysin ilmaiseksi? Ei – sinua ei ole huijattu, sillä Autolaina.com tarjoaa kuluttaja-asiakkailleen täysin ilmaisen lainojen vertailupalvelun, jonka kautta voit kilpailuttaa vakuudettomat autolainat jopa yli 30 eri pankin ja rahoituslaitoksen joukosta yhdellä lainahakemuksella.

Kun kilpailutat vakuudettomat autolainat vertailupalvelumme kautta, välitämme lainahakemuksesi yhteistyökumppaneillemme ja järjestämme parhaat lainatarjoukset selkeään paremmuusjärjestykseen, josta näet yhdellä silmäyksellä autolainan kokonaiskustannukset ilman ikäviä piilokuluja. Kilpailutamme autolainat puolestasi, joten sinun tehtäväksesi jää vain valita lainatarjousten joukosta edullisin autolaina ilman vakuuksia.

Kilpailuta vakuudettomat autolainat jo muutamassa minuutissa

Kilpailutat vakuudettomat autolainat vertailupalvelussamme helposti ja nopeasti. Yhteistyökumppanimme ottavat lainahakemuksia käsittelyyn usein jopa hakemuksen saapumishetkellä, joten voit saada ensimmäiset alustavat lainatarjoukset sähköpostiisi välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen. Edullisimman lainatarjouksen voit hyväksyä turvallisesti verkossa omilla verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvan tunnistautumisen menetelmällä, ja toimittaa tarvittavat asiakirjat luotonmyöntäjälle samalta istumalta. Näin lainarahat voidaan maksaa ilmoittamallesi tilille jopa saman vuorokauden sisällä.

Lainojen vertailun voit jättää kokonaan meidän huoleksemme, eli sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta lainanhausta – hait sitten elämäsi ensimmäistä lainaa tai jo viidettä lainaasi meidän kauttamme, kilpailutamme sinulle aina markkinoiden parhaat lainatarjoukset jopa 70 000 euroon saakka, korko alkaen vain 4,19%. Lisäksi voit saada lainallesi joustavan 1–15 vuoden maksuajan lainasummasta riippuen. Voit selvittää itsellesi sopivan kuukausierän lainalaskurimme avulla, joka laskee puolestasi suuntaa-antavan kuukausierän esimerkkikoron avulla.

Hae vakuudetonta autolainaa vertailupalvelumme kautta ilman sitoumuksia. Voit tutustua lainaehtoihin kaikessa rauhassa, sillä lainatarjoukset ovat luotonmyöntäjästä riippuen voimassa noin 7–30 vuorokautta tarjouksen antamisesta. Voit halutessasi kilpailuttaa autolainat, jonka jälkeen siirryt autokauppojen tekemiseen ja voit hyväksyä haluamasi lainatarjouksen vasta sitten, kun sopiva auto on löytynyt. Näin voit maksaa autolainaasi takaisin sopivissa maksuerissä, muuttaa maksuaikataulua tai halutessasi lyhentää lainan vaikka kokonaan pois ilman lisäkuluja.



Kilpailuta autolainat osoitteessa Autolaina.com