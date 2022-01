Heikkenevä koronavirustilanne näkyy myös pälkäneläiskouluissa – Anna Tapion koulun rehtori on huolissaan työntekijöiden mahdollisista samanaikaisista sairastumisista

Heikkenevä koronatilanne alkaa näkyä Pälkäneen kouluissa, vaikka koronatilanne ei ainakaan toistaiseksi aiheuta suuria poissaolopiikkejä. Kostianvirran yhtenäiskoulun ja Pälkäneen lukion rehtori Emmi Kleemola kertoo, että viime päivien aikana on alkanut näyttää siltä, että virus on rantautunut nyt yhtenäiskouluunkin.

– Maanantaina tuli useampi poissaoloilmoitus koronan vuoksi. Tavallista flunssaakin on kyllä liikkeellä paljon, Kleemola toteaa.

Henkilökunta on enimmäkseen säästynyt samanaikaisilta sairastumisilta, joten henkilökuntapulaa ei toistaiseksi ole ollut.

– Oman lisäkuormansa arkeen tuo toki se, että koronarajoitukset ja -ohjeistukset voivat muuttua pitkin viikkoa, ja mitään ei voi suunnitella varmaksi, Kleemola lisää.

Tilanne on samansuuntainen myös Anna Tapion koulussa Aitoossa. Alkaneen lukukauden aikana koulussa on todettu joitakin koronavirustartuntoja. Rehtori Tuula Lahti on erityisesti huolissaan henkilökunnan mahdollisista, yhtäaikaisista sairastumisista. Jonkin verran poissaoloja on henkilökunnalla jo ollut.

– Olemme nyt siirtyneet pitämään henkilöstön kokoukset etänä ja pyrimme näin vähentämään keskinäisiä kontakteja. Sijaisia ei ole helppo saada, ja jos kovin moni opettaja sairastuu samaan aikaan, on lähiopetuksen järjestäminen vähintäänkin haastavaa, Lahti miettii.

Tutut varotoimenpiteet

Pälkäneläiskouluilla edetään vanhojen tuttujen koronavarotoimenpiteiden mukaan: maskisuositus kaikenikäisille oppilaille, käsihygienia, turvavälit, opetusryhmien sekoittamisen välttäminen niiltä osin kuin se on mahdollista ja ruokailun porrastaminen ovat edelleen käytössä.

Kostianvirran yhtenäiskoulussa yläkoulun kaikki välitunnit ovat ulkovälitunteja. Anna Tapion koulussa päätettiin siirtää oppilaiden TET-jaksoa helmikuulta keväämmäksi. Myös koulun kerhotarjontaa on siirretty ulos tai rajattu osallistujamäärää entistä tarkemmin.

Varhaiskasvatuksessakin poissaoloja

Pälkäneen varhaiskasvatuksen puolella koronavirustilanne on maltillinen. Jonkin verran lapsia ja henkilökuntaa on ollut pois koronatartunnan vuoksi.

– Poissaolot ovat normaaliin nähden hieman kohollaan. Niitä on ollut melkein joka yksikössä, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Mika Pietilä summaa.