Henkilöstösatsaukset miellyttävät, isot investoinnit mietityttävät – Kangasalan valtuustoryhmien puheenjohtajat näkevät tässä ja ensi vuodessa melkoisesti epävarmuutta

Sydän-Hämeen Lehti kysyi Kangasalan valtuustoryhmien johtajilta, millaisena he näkevät alkaneen vuoden Kangasalla päätöksenteon ja jo hyväksytyn talousarvion näkökulmasta.

Huomio kiinnittyy muun muassa mittaviin investointeihin, henkilöstöasioihin sekä koronatilanteen jatkumisen ja hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen tuomaan epävarmuuteen.

”Huomiota työntekijöihin, talous pidettävä tasapainossa”

Hyvä on, että teemme jälleen paljon satsauksia peruspalveluihin. Kaupungin menot ovat kasvamassa viime vuoteen verrattuna 13,5 miljoonalla eurolla. Panostuksia tehdään laaja-alaisesti kaupungin eri toimintoihin muun muassa terveyspalveluihin, sosiaali- ja perhepalveluihin, varhaiskasvatukseen, oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen sekä maankäyttöön. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on tulossa lisäsatsauksia uusien vakanssien perustamisen myötä. Tämä ei sinänsä tarkoita lakisääteisiä palveluita paremman palvelutason luomista, vaan palvelutason päivittämistä niin, että lakisääteiset palvelut pystytään tuottamaan ja henkilöstön työolosuhteita parantamaan. Myös kauan kaivattuja vahvistuksia koulupsykologeihin ollaan nyt rekrytoimassa. Se, konkretisoituuko panostus todella kaupunkilaisten hyväksi, riippuu paljolti siitä, kuinka uusiin vakansseihin löydetään tekijät ja olemassa oleva henkilöstö saadaan pidettyä.

Kaupunkilaisten verotus ei tänä vuonnakaan nouse.

Yhtenä huolena pidämme sitä, kuinka saamme työntekijät pysymään ja uudet vakanssit täytettyä. Pidämmekin erityisen tärkeänä sitä, että kaupunki ylläpitää hyvää työnantajakuvaa, huolehtii houkuttelevuudestaan sekä panostaa työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen. Vain siten voimme varmistaa henkilöstön pysyvyyden ja ratkaista rekrytointeihin liittyviä haasteita. Talousarviossa ei myöskään ole yhtään ylimääräistä, joten tiukkaa talouden seurantaa ja kulukuria tarvitaan, jotta pystymme täyttämään kasvavan kaupungin laaja-alaiset tarpeet ja selviydymme suunnittelemistamme investoinneista.

Muutostalousarvioiden äärelle voimme vuoden mittaan joutua, koska esimerkiksi erikoissairaanhoidon ostamme Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä vielä tänä vuonna. Koronaepidemian osalta on vielä myös epävarmaa, vaikuttaako se tänäkin vuonna kaupungin talouteen.

Vuoden 2023 alussa Kangasalan menoista yli puolet siirtyvät hyvinvointialueille, mutta myös kaupungin tulopohja kokee merkittäviä muutoksia verotulojen vähentyessä. Tuskin kenelläkään on vielä käsitystä siitä, millainen kaupunkimme taloudellinen asema on vuoden päästä ja miten tulomme riittävät menojen kattamiseen. Talous on pidettävä tasapainossa, kuten olemme kaupunkistrategiassakin linjanneet.

Olemme tulevien vuosien aikana myös suurten investointiemme, kuten Lamminrahkan infran ja koulun sekä Ruutanan koulun äärellä samoin kuin kasvava kaupunki tarvitsee panostuksia esimerkiksi sivistystoimeen.

Tänä vuonna tulemme erityisesti valmistautumaan sote-palveluiden ja -henkilöstön siirtymiseen Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja rakennamme uudistuksen jälkeistä Kangasalaa, joka vastaa terveyttä ja hyvinvointia edistävästä työstä. Uudistamme myös kaupunkistrategian.

Saana Vahvelainen, kokoomuksen valtuustoryhmän pj

”Nykyasukkaatkin huomioitava, koronan talousvaikutukset huolettavat”

Positiivista vuoden 2022 talousarviossa oli lisääntyneet resurssit ennaltaehkäisevään työhön. Myös Ruutanan uuden koulun liikuntasalin koon kasvattaminen on tärkeä asia salin iltakäytön kannalta.

Hieman huolestuneena odotan koronan vaikutuksia vuoden 2022 talouteen. Kuinka pahasti korona on vaikuttanut esimerkiksi lasten, nuorten ja eläkeläisten elämään? Miten rajoitukset ovat vaikuttaneet lasten harrastuksiin ja niissä jatkamiseen?

Koronatilanne ja tuleva sote-palveluiden poistuminen tekee kunnan taloustilanteen arvioimisen haastavaksi. Odotan kuitenkin, että korjausliikkeitä taloudessa joudumme tänäkin vuonna tekemään.

Lähivuosien taloussuunnitelmat ovat kovaa kasvun ja investointien aikaa Kangasalla. Toivon, että kasvunkin aikana muistamme pitää myös nykyisten kuntalaisten hyvinvoinnista huolta eikä vain ajatella niitä tulevia uusia kuntalaisia. Kangasalan kasvamisen ja kehittymisen positiivisiin ongelmiin kyllä löytyy ratkaisuja, mikäli yhteistä tahtoa vain riittää.

Uskon, että tänä vuonna puheenaiheeksi Kangasallakin nousee taas ilmastonmuutos ja siihen liittyvät tavoitteet. Toivoisin kuitenkin, että globaalin ongelman – johon Kangasalan valtuustolla on vähäinen vaikutusvalta – sijaan me keskustelisimme kuntalaisten hyvinvoinnista ja arjen helpottamisesta. Oli sitten kyseessä ennaltaehkäisevä työ nuorten parissa tai eläkeläisten terveysliikunnan tukeminen. Haluamme myös jatkossakin pitää puheenaiheena koko Kangasalan elinvoiman turvaamisen ja mahdollisuuden itse valita asuinpaikkansa ja asumismuotonsa.

Jussi Jokilampi, perussuomalaisten valtuustoryhmän pj

”Merkittävästi investointeja, katseita myös Ruutanaan”

Demareiden valtuustoryhmä on tyytyväinen talousarviossa 56 vakanssin lisäämiseen sivistyskeskukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä tekniseen keskukseen. Vakansseilla korjataan kaupungin pitkään jatkunutta henkilöstövajetta.

Talousarvion 2022 tulos on poistojen (14,5 miljoonan euron) jälkeen pakkasella -3,3 miljoonaa euroa. Kaupungin verotulot ovat 147,7 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä vuoden 2020 tilinpäätökseen peräti 10 miljoonaa euroa. Emme näe suurta huolta tuloksen jäämisestä pakkaselle, Kangasala on kasvava kaupunki ja sen uudet asukkaat mahdollistavat samalla myös uudet palvelut, tuoden tullessaan lisää veroeuroja.

Talousarviossa Kangasala investoi merkittävästi. Lamminrahkan alueen lisäksi investointihankkeita vuonna 2022 ovat Ruutanan koulun suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen, Pikkolan pienten lasten yksikön suunnittelu, Kuhmalahden koulun rakentaminen. Ryhmämme on tyytyväinen, että Pelisalmi-Huutijärvi kevyenliikenteenväylä saatetaan valmiiksi vuoden 2022 aikana.

Tulevaisuuden näkymiä on haastavaa ennustaa johtuen muun muassa koronatilanteesta, mutta uskomme Kangasalan selviytyvän vuodesta 2022 ilman kesken vuoden tehtäviä talouden korjausliikkeitä. Maaliskuun alusta alkaa toimimaan hyvinvointialueen aluevaltuusto Pirkanmaalla. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Tulevaisuuteen katsoen ryhmämme tahtoo nostaa esiin kaksi hanketta. Korvenperätien kevyenliikenteen väylän suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen lisäksi vuosien saatossa on unohtunut Asema–Ruutana-tien tarpeellisuus. Tie mahdollistaisi asukkaiden paremman liikkumiseen Ruutanasta keskustan ja Lentolan alueen palveluiden pariin. Tämän voisi mahdollistaa paremman julkisen ”ympyräliikenteen” akselille Ruutana-asema-Lentola-keskusta.

Pekka Lahti, sosialidemokraattien valtuustoryhmän pj

”Uusi kaupunkistrategia on merkittävä, talouden korjausliikkeiltä tuskin vältytään”

Vihreää valtuustoryhmää miellytti kuluvan vuoden talousarviossa erityisesti useiden vakanssien määrä sivistyksen sekä soten puolelle. Investoinnit ovat toteutumassa hyvällä aikataululla. Kangasalan keskustan kehittyminen lähtee etenemään reippaammin. Lainakanta näyttää kohtuulliselta vuoden 2021 ansiosta, jolloin investointeja siirtyi, eikä lainaa tarvinnut nostaa.

Koronan tuoma epävarmuus heijastuu edelleen vuoteen 2022. Henkilöstön jaksaminen on ollut esillä myös valtakunnallisesti. Henkilöstön riittävyys, varsinkin sote-puolella mutta myös varhaiskasvatuksessa on yksi kuluvan vuoden haaste. On riski, että erikoissairaanhoidon kustannukset jatkavat kasvuaan kuluvanakin vuonna.

Erikoissairaanhoidon menot ja koronan aiheuttamat lisäkustannukset muun muassa sairauspoissaolojen lisääntymisen ja hoitojonojen kasvun myötä vaikuttavat siihen, ettemme luultavasti selviä ilman talouden korjausliikkeitä.

Sote-palveluiden poistuminen kuntien hallinnasta tulee vaikuttamaan merkittävästi kaupunkimme talouteen. Suurimmat investoinnit ovat toteutumassa juuri vuodesta 2023 eteenpäin ja tulevat vaikuttamaan taloussuunnitteluun. Vaikka sote-palvelujen siirtyminen maakunnille saattaakin parantaa kaupungin mahdollisuuksia hallita talouttaan, aiheuttaa tilanne kunnissa paljon myös epävarmuutta. Vihreän valtuustoryhmän tekemä aloite osallistuvasta budjetoinnista ja sen käytön laajentaminen voisi olla tulevaisuudessa yksi mahdollisuus talouden ja toiminnan tehokkaampaan suunnitteluun sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Uuden strategian vaikutukset tuleviin taloussuunnitelma vuosiin ovat tärkeänä ohjurina siihen, millaisia painopistealueita on.

Sote-valmistelu tulee olemaan yksi kärkiteemoista. Uusi kaupunkistrategia hyväksytään kuluvana vuonna, joka on todella merkittävä päätös. Kangasalla käynnistellään lapsimyönteisempää päätöksentekokulttuuria kuluvan vuoden aikana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin hakeutumisen kautta.

Sina Isokallio, vihreän valtuustoryhmän pj

”Kasvava velka, hoitovelan kasvu ja kasvun keskittyminen tietyille alueille huolettavat”

Talousarvio- ja suunnitelmakaudella Kangasalla kaupunki kasvaa sekä kehittyy hirmuista vauhtia. Olemme ylpeitä siitä suunnasta, mihin kaupunkimme on tällä hetkellä menossa. Se tietenkin vaatii sitä, että pysymme kiinni kasvutavoitteissamme. Pidämme siitä rohkeasta tavasta, millä kaupunkia tällä hetkellä kehitetään, mutta samalla pyritään pitämään huolta myös pehmeiden arvojen toteutumisesta. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat useat vakanssit joita niin sosiaali- ja terveyspuolen kuin sivistyskeskuksen puolelle tuli, kuten muun muassa koulupsykologien uudet virat. Tiedostamme, että suurin osa näistä vakansseista ovat kuitenkin työsuhteiden vakinaistamisia. Tämäkin kertoo kaupunkimme kasvusta.

Kaupunkimme kasvava velka huolettaa meitä. Talousarvio ja -suunnittelukauden aikana kaupunkimme velkaantuu suuressa määrin. Toisaalta investoinnit osana kasvua ovat ehdottoman tärkeitä miettiessä kaupunkimme kehittymistä. Lyhyen aikavälin näkymissä olemme huolissamme osaajapulasta sekä vaikeudesta saada työvoimaa. Avoimiin työsuhteisiin on kokoajan hankalampaa löytää tekijöitä.

Hoitovelan kasvu erityisesti mielenterveyspuolelle huolettaa tulevaa ajatellen. Olemmeko onnistuneet luomaa sellaisen turvaverkon, mikä kannattelee kaikista heikoimmassa osassa olevia. Hieman olemme huolissamme siitä, millaisen jälkipyykin korona meille Kangasalla jättää ja olemmeko varautuneet kaupunkina sen hoitoon riittävästi.

Mielestämme on liian aikaista arvioida, selviydymmekö vuodesta ilman kesken vuoden tehtäviä talouden korjausliikkeitä. Korona, investointien aloitukset sekä monet muut tekijät vaikuttavat talousarvion toteutumiseen. Kaupungin kasvaminen on hieno juttu, mutta julkisen rakentamisen suhteen se aiheuttaa kuitenkin haasteita esimerkiksi päiväkotien ja koulujen suhteen nopeallakin aikajänteellä. Tänäkin vuonna talousarvio on luotu tarkasti ja taitavasti, joten toivomme ettei korjausliikkeille ole tarvetta.

Kangasala investoi nyt vahvasti, ja kasvu tuntuu keskittyvän Tampereen laitamille sekä nauhataajaman kasvukeskuksiin. Miten pystymme pitämään kylät ja yhteisöt virkeinä? Sote-uudistuksen jälkeinen aika on vielä arvailujen varassa.

Päätöksenteossa esillä tulevat tänä vuonna olemaan aluevaalien lisäksi sote-uudistus, työvoima- ja osaajapula sekä kaupungin palvelut.

Ville Keskinen, kristillisdemokraattien valtuustoryhmän pj

”Kokonaisvaltainen kehittäminen on hyvä, lasten ja nuorten hyvinvointi huolettaa”

Tämän vuoden talousarviossa on hyvää, että kaupungin kokonaisvaltaista kehittämistä jatketaan. Uusia asuin- ja yritysalueita tehdään. Iloitsemme, että tekeviä käsiä on resursoitu erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen.

Ikävää kuitenkin on, että velkaantuminen jatkuu, kun investointitahti on niin kova. Toisaalta panostukset tulevaisuuteen maksavat itsensä pitkällä aikavälillä takaisin. Myös lasten ja nuorten hyvinvointi huolestuttaa. Pandemia on aiheuttanut haasteita erityisesti heidän elämäänsä.

Toivomme todella, että Kangasala selviytyy vuodesta 2022 ilman kesken vuoden tehtäviä talouden korjausliikkeitä. Erityisesti toivomme, ettei pandemia aiheuta enää yhtään enempää harmia.

Tulevat vuodet tulevat olemaan mielenkiintoisia ja haastavia sekä talouden että palveluiden näkökulmasta. Sote-palvelut ja niiden rahoitus lähtevät kunnan vastuulta.

Uskomme, että päätöksenteossa tulee olemaan esillä terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimintojen kehittäminen. Suurimmaksi yksittäiseksi toiminnoksi kaupungille jää varhaiskasvatus ja sivistyspalvelut. Uskon, että niitä kehitetään hyvässä yhteistyössä.

Hanna Holma, keskustan valtuustoryhmän pj

”Ongelmia vuonna 2023 soten poistuttua ja isojen investointien ja lainojen myötä”

Alkaneen vuoden talousarviossa on hyvää esimerkiksi se, että Kangasala pärjää hyvin tänä vuonna Lamminrahkan suurinvestoinneista huolimatta. Arvioidut verotulot vuonna 2022 ovat 147,7 miljoonaa euroa ja valtionosuudet ovat 4,2 miljoonaa euroa, missä molemmissa on nousua. Sote-keskukseen on luvassa 25 uutta virkaa.

Ongelmia tulee vuonna 2023, kun sosiaali- ja terveyspalvelut poistuvat kunnilta, mutta isot investoinnit jatkuvat ja lainoja pitää maksaa takaisin. Korkotason nousu on suurin uhka lähivuosina. Silloin veroprosentti voi nousta.

Jorma Mäntylä, vasemmiston valtuustoryhmän pj

