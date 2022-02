Tunnettu sarjakuva kertoo pienestä Lassi-pojasta ja hänen pehmolelutiikeristään Leevistä. Lassi on vilkas ja vikkelä poika, joka viihtyy parhaiten omassa mielikuvitusmaailmassaan. Siellä hän on supersankari. Lassin mielikuvitus toimii parhaiten yleensä silloin, kun pitäisi mennä kouluun tai siivota oma huone.

Varsinkin yöllä tulee yksi ongelma. Lassi pelkää nimittäin pimeää. Päiväsaikaan hän kyllä on urhea sankari, mutta yöllä yksin omassa huoneessaan, omassa vuoteessaan Lassi pelkää pimeää. Siksi Lassi onkin varustautunut aina taskulampulla. Lampulla voi tarkistaa hirviötilanteen sängyn alta, jos vain uskaltaa. Mitään hirviötä ei tietenkään sängyn alla ole.

Nykyään pimeyttä ei pelätä samalla tavalla kuin ennen, sillä meillä on taskulamppuja ja muita lamppuja. Huoneet saa helposti valaistuksi. Mutta ennen ei sähköä tullut joka taloon. Silloin yötkin olivat todella pimeitä. Jos pimeää pelkäsi kovasti, sytytettiin kynttilä. Kynttilän valolla ei näe kauas, mutta se kuitenkin on valoa pimeyden keskellä. Pimeässä huoneessa pienikin tuikku antaa valoa ja jotain mihin kohdistaa katseensa.

Kynttilänpäivää vietetään 40 päivää joulusta sen muistoksi, että Jeesus vietiin 40 päivän ikäisenä temppeliin ja Simeon siunasi hänet. Jeesus vietiin jo pikkuvauvana mukaan temppeliin, kuten oli tapana ja kuten laki määräsi. Tänä päivänä meidän elämässämme kirkko voi olla tukea antavana voimana. Aina, kun elämässä on kysymyksiä ja ongelmia, voi mennä kirkkoon etsimään tukea. Voi sytyttää kynttilän siellä tai kotona ja ajatella sen valossa elämän tärkeitä kysymyksiä.

Raamatussa Jeesus sanoi: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Jeesus on maailman suurin valo. Hän johtaa meitä elämässämme eteenpäin ja näyttää tietä. Päästä Jeesuksen valo sydämeesi, niin et koskaan enää eksy.

Anu Kamppari

Varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kangasalan seurakunta