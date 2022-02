Viime sunnuntaina, kynttilänpäivänä käynnistyi taas kirkon jokavuotinen Yhteisvastuukeräys. Vuoden 2022 teema nostaa esiin lasten ja nuorten ahdingon ja yksinäisyyden, jota korona-aika on lisännyt. Maailmanlaajuinen pandemia on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea kovalla kädellä niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla.

”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia”, vetoaa vuoden 2022 Yhteisvastuupiispa Mari Leppänen.

Yhteisvastuukeräyksen Suomeen jäävästä 40 prosentin tuotto-osuudesta puolet saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään jalkautuvia palveluja: Palveluoperaatio Saapasta, NettiSaapasta, Moottoripaja- ja Perheystävätoimintaa tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Apua myös oman seurakunnan nuorille

Toinen puolisko Suomeen jäävästä Yhteisvastuu-tuotosta jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin oman seurakunnan alueella. Pälkäneellä Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan paikallista KanssaSi-hanketta, jossa on tarjolla matalan kynnyksen apua ja viikoittaisia tukitapaamisia lapsille ja nuorille.

Kaukana tarve vieläkin suurempi

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Yhteisvastuuvaroin tuetaan perheiden ruokaturvaa sekä toimeentulomahdollisuuksia ja pyritään avustamaan lasten ja nuorten kouluun pääsyä.

Korona-aika on vaikeuttanut Yhteisvastuukeräyksen toteuttamista ja heikentänyt tuottoa jo kahtena aiempana vuotena. Tänäkään vuonna Pälkäneellä ei järjestetä kinkereitä, eivätkä listakerääjät kierrä ovilla, mutta lipaskerääjiä kaupoille jalkautuu. Laskiaistiistain hernesoppapäivä järjestetään molemmissa seurakuntataloissa 1.maaliskuuta. Pälkäneen seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit myös lahjoittaa: MobilePayllä numeroon 11062 tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa https://yhteisvastuu.ekansio.com/yhteisvastuukerays/?id=1256&lang=fi

Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja OP FI14 5000 0120 2362 28. Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi Pälkäneen seurakunnan viitenumero 302517.