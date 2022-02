Koronapandemiaohjausryhmä totesi tiistain kokouksessaan, että penkkaritapahtumia ei suositella edelleenkään järjestettäväksi ennen kirjoituksia, jotta abiturientit pystyisivät osallistumaan kirjoituksiin terveinä.

Maskien käyttöä suositellaan edelleen laajasti julkisilla paikoilla. Yleisötapahtumissakin järjestäjien pitää valvoa maskien käyttöä. Nyt näyttää siltä, ettei esimerkiksi urheilutapahtumissa maskeja juurikaan käytetä vaikka niiden tiedetään estävän tartuntoja.

Sairaalahoitoa Taysissa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on Pirkanmaalla viime viikkojen tasolla. Taysissa on ensisijaisesti koronan takia osastohoidossa 44 potilasta ja tehohoidossa kuusi potilasta.

Testeissä todettujen tartuntojen määrä on laskusuuntainen, joskin testien kohdennus on vähentänyt testattavien määrää. Omaolo-palvelun ohjaus on päivitetty valtakunnallisesti vastaamaan Pirkanmaalla jo aiemmin käytössä olleita testauskriteerejä.

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla uusia koronatartuntoja yhteensä 3976. Fimlabin koronatesteissä käyneistä joka toisella todettiin koronatartunta.

Rokottautumisessa ei ole nähtävissä suuria muutoksia viime viikkoihin nähden. Yhden koronarokotteen on ottanut 89,8 prosenttia, kaksi rokotetta 87,1 prosenttia ja kolme rokotetta 56,3 prosenttia yli 18-vuotiaista pirkanmaalaisista.

Pirkanmaalla ovat voimassa aluehallintoviraston päätökset sisätiloissa pidettävien yleisötapahtumien rajoittamisesta ja julkisten tilojen turvallisuustoimista. Valtiolta ei ole tullut uutta ohjausta rajoitusten purkamisesta.