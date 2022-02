Kangasalla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä aktiivisesti

Kangasalla on sitouduttu kuntalaisten hyvinvoinnin- ja terveydenedistämiseen kunnianhimoisesti. Kaupungin tulokset Tea-viisarissa – kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaavassa verkkopalvelussa – ovat vahvoja.

Tea-viisari mittaa seitsemää eri ulottuvuutta, joita ovat sitoutuminen, johtaminen, terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnat. Arviointia on Kangasallakin tehty niin kuntajohdon, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, liikunnan, perusterveydenhuollon ja kulttuurin osa-alueilla.

Kangasalan vahvuuksia ovat olleet etenkin palveluiden suunnitteleminen ja se, että kuntalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua hankintojen valmisteluun, seurantaan tai arviointiin. Myös turvallisuussuunnitelmat eri sektoreilla, tavoitteellisuus ja ikäryhmittäiset toimenpiteet on hoidettu Kangasalla erittäin hyvin.

– Meillä on hyvinvointityön rakenteet valmiina ja kunnossa, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn. Sitoutuminen ja suunnitelmallisuus ovat niin ikään hyvällä mallilla, Kangasalan hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkinen toteaa.

Tea-viisari tukee osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Kangasalla hyvinvointiryhmä raportoi tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden toteutumisesta vuosittain valtuustolle.

Hyvinvointia luodaan hyvällä sykkeellä

Kangasala oli Pirkanmaan kunnista ensimmäinen, joka palkkasi kokoaikaisen hyvinvointikoordinaattorin, kun Maija Mäkinen aloitti tässä tehtävässä Kangasalla vuonna 2016.

– Olin työskennellyt jo aiemmin kaupungin palveluksessa, ensin avoterveydenhuollon osastonhoitajana ja sittemmin puolikkaana hyvinvointikoordinaattorina ja puolet edelleen esimiestyössä avoterveydenhuollossa, Mäkinen kertaa.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäväkenttä on hyvin laaja. Mäkinen korostaakin, että tämänkaltaista työtä ei kukaan tee yksin: hyvinvointi ulottuu niin monelle eri elämän osa-alueelle. Se poikkileikkaa kaupungin työntekijöiden tehtäväkenttiä hyvin laajasti: vesihuollon tehtävänä on esimerkiksi varmistaa puhtaan veden saaminen ja teknisen toimen yhtenä tehtävänä on varmistaa turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Myös esimerkiksi tiet, kevyen liikenteen väylät ja liikkumisen mahdollisuudet vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin.

Usein ajatellaan, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävää, mutta näin ei ole. Nämä palvelut ovat suurelta osin korjaavaa toimintaa. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään ennaltaehkäisevästi kunnissa ja kaupungeissa, asukkaiden arkiympäristöissä.

– Lapset ovat varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa viitenä päivänä viikossa ison osan hereillä oloajastaan. Aikuisilla on työtä ja toimeentuloa. Avaamme aamuisin verhot ja katsomme asuinympäristömme maisemaa, näkyykö puita, vettä tai kauniisti suunniteltu asuinympäristö? Pääsevätkö lapset ja aikuiset turvallisesti pyörällä tai kävellen kouluun, päiväkotiin tai työpaikalle? Liikummeko arjessa, tapaammeko ihmisiä, onko meillä mielekästä ja mukavaa tekemistä? Maija Mäkinen listaa.

Hyvinvointikoordinaattorin työssä keskeistä on suunnittelu ja kaupungin elinkaariajattelun mukaisten hyvinvointiryhmien vetäminen. Johtoryhmälle ja valtuustolle raportoiminen on säännöllinen osa työtä. Hyvinvointisuunnitelma laaditaan neljän vuoden välein, valtuustokauden alussa, ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosittain valtuustolle hyvinvointikoordinaattorin johdolla. Valtuustokauden lopussa kootaan laaja hyvinvointikertomus kuvaamaan tehtyjä toimenpiteitä ja sen hetkistä väestön hyvinvoinnin tilaa. Sen pohjalta laaditaan uudelle valtuustolle uusi hyvinvointisuunnitelma.

Erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja tapahtumissa mukana oleminen ja niiden suunnittelu ovat myös oleellinen osa työnkuvaa. Järjestöyhteistyö on iso osa tehtävää, jonka avulla tavoitellaan kaupunkilaisten osallisuutta ja vuoropuhelua kaupungin ja sen asukkaiden välillä.

– Kangasalla isoimpia ja kaupunkilaisille varmasti tutuimpia tapahtumia ovat keväisin järjestettävä Kulttuuri- ja hyvinvointitori ja Eurooppalainen liikkujan viikko. Kestävää liikkumista eli julkisen liikenteen käyttöä tai omin jaloin liikkumista tavoitellaan monin eri tavoin. Tällä toiminnalla on vaikutusta jokaisen yksilön omaan hyvinvointiin ja osallisuuteen esimerkiksi ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyössä on voimaa

Verkostoituminen on hyvinvointityössä ehdottoman tärkeää. Hyvinvointia luodaan yhteistyössä kaupunkilaisten, järjestöjen ja seurojen sekä asiantuntijoiden kanssa.

– Esimerkiksi eri ikäryhmien hyvinvointiryhmissä meillä on mukana kaupunkilaisten edustajia lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä sekä työikäisten ja ikäihmisten työryhmissä. Jokaisessa ryhmässä on Kangasalan yrittäjien, seurakunnan ja järjestöjen edustajia, kussakin neljä henkilöä. Tämäkin mahdollistaa tiedon kulkemisen molempiin suuntiin, toisiltamme oppimisen ja kaupunkilaisten ja kokemusasiantuntijoiden osallisuuden.

Viime vuosina eniten positiivista palautetta ovat kaupunkilaisilta keränneet Sorolan liikunta-alue kuntoportaineen, tykkilumilatuineen, laavuineen ja pulkkamäkineen. Myös erilaiset tapahtumat keräävät paljon kiitosta.

– Myös keskustan valot pimeänä vuodenaikana ovat iloksi meille kaikille! Maija Mäkinen lisää.

Kulttuurihyvinvoinnin osalta ruusuja annetaan varsinkin Kangasala-talolle ja kirjastolle, jonka valikoimissa on paljon muutakin materiaalia kuin perinteisiä kirjoja.

– Kirjastosta voi lainata soittimia, liukulumikenkiä, ompelukoneen ja vaikka mitä. Kirjastoissa järjestetään myös paljon tapahtumia ja kursseja. Siitä onkin yhdessä Kangasala-talon kanssa tullut oikea kaupunkilaisten olohuone, Mäkinen toteaa.

Hyvinvointikoordinaattori näkee kaupungin roolin hyvinvointityössä olevan ennen kaikkea edellytysten luoja. Kun edellytykset ja olosuhteet ovat kunnossa, kaupunkilaisten rooliksi jää käyttää ja hyödyntää tarjottuja palveluita ja luotuja olosuhteita kukin itselleen hyväksi katsomallaan tavalla.

– Kaiken kaikkiaan meillä Kangasalla on erinomainen tekemisen meininki, Mäkinen summaa.

Kulttuuri luo hyvinvointia

Hyvinvointi kattaa ihmisen kaikki elämänalueet. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi siihen kuuluvat ravitsemus- ja uniasiat sekä henkinen hyvinvointi. Kulttuurin merkitys hyvinvoinnin tuottajana on suuri – seikka, jonka monet ovat tiedostaneet entistä selvemmin korona-aikana, kun monet kulttuuritapahtumat ovat olleet tauolla.

Kangasala on lähtenyt mukaan uuteen Kuppi-hankkeeseen, jossa kehitetään kulttuurihyvinvoinnin palveluohjausta Pirkanmaalla. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kautta. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun, ja uusia toimintamalleja pilotoidaan 17 kunnassa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Tavoitteena on kehittää esimerkiksi lapsiperheille, työikäisille ja ikäihmisille palveluja kulttuurin kautta.

– Jos pikkulapsiperheellä on haasteita esimerkiksi vuorovaikutuksessa, perhe voi saada kulttuurilähetteen vaikkapa sirkustunnille tai vauvojen värikylpyyn, jossa vuorovaikutusta on mahdollista kehittää toiminnan kautta, Mäkinen avaa hankkeesta mahdollisesti aikanaan koituvia konkreettisia toimintamuotoja.

Kangasalla aloitetaan pilotointi haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten palveluohjauksen kehittämiseksi.

Kulttuurikävelyt Kangasalla: