Jatkuvaa tilanteen arviointia, soveltamista, erilaisten rajoituspäätösten tulkitsemista ja ohjeiden tiedottamista eteenpäin. Sitä korona-aika on vaatinut kangasalalaisilta urheiluseuroilta kohta jo kaksi vuotta. Vaikea aika näkyy osalla seuroista myös harrastajamäärissä.

Perinteessä oli uusi maku, kun Kangasalan Naisvoimistelijat pääsivät nauttimaan viime ajoille poikkeuksellisesta herkusta viime vuoden päätteeksi. Seura sai järjestettyä pitkästä aikaa yhteisen ohjelmallisen joulujuhlan, jossa kaikki olivat paikalla – muun muassa kasvomaskein ja koronapassein varustautuneena.

– Ihmisillä oli siellä tosi hyvä fiilis, kun pääsimme yhteen pitkän tauon jälkeen, innostuu seuran puheenjohtaja Hanna Lahdelma.

Muutenkin Naisvoimistelijoilla asiat ovat koronasta huolimatta mallillaan. Vaikka viime keväänä osa harrastajista haki palautuksia osallistumismaksuista koronan runteleman toimintakauden jälkeen, ei talouteen ole koronan myötä kohdistunut kestämättömiä rasitteita. Jos ohjaajilla ei ole ollut töitä, ei heille ole tarvinnut maksaa palkkaakaan. Myöskään salivuokria ei ole tarvinnut maksaa tyhjäksi jääneistä vuoroista.

Isoimpia päänvaivoja ovat olleet koronanyrkin, aluehallintoviraston ja kaupungin tiedotteiden ja ohjeiden seuraaminen.

– Aluehallintoviraston päätökset, jotka ovat koskeneet jo seuraavan viikon toimintaa, ovat usein tulleet perjantaina. Se on aiheuttanut kiirettä. Onneksi meillä on johtokunnassa selkeät roolit ja olemme voineet jakaa vastuuta.

Päätösten toisinaan melko kapulakieliset ja vaikeatulkintaiset sanakäänteet eivät ole olleet omiaan helpottamaan toiminnan suunnittelua ja järjestämistä.

Lopettamisia kilpapuolella

KU-68:n toiminnanjohtajan Ida Puttosen mukaan lasten harrasteliikunta on pyörinyt seuralla sulkujaksoja lukuun ottamatta varsin normaalisti – sikäli kuin normaaliin toimintaan kuuluvat ryhmien osallistujamäärien rajoittaminen, hygieniasta pikkutarkasti huolehtiminen, aikuisten kasvomaskit ja ryhmien välisten kohtaamisten rajoittaminen minimiin.

– Perheliikuntaryhmät sekä aikuisten ja seniorien liikuntaryhmät ovat joutuneet toimimaan esimerkiksi tilojen suluista johtuen useampaan otteeseen eri tavoin soveltaen, muun muassa ulkotoiminnan ja virtuaalijumppien merkeissä. Toki muutama ryhmä on myös jouduttu perumaan tai keskeyttämään, Puttonen kertoo.

Kilpaliikunnan puolella koronatilanne on johtanut useampien pelaajien lopettamiseen etenkin nuorten joukkueissa.

– Tämä on toisaalta hyvin ymmärrettävää. Kun useita turnauksia ja kilpailuja on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen, motivaatiota harjoitteluun on ollut vaikea löytää. Suurimpana huolena tässä on, että toiminnasta pudonneita harrastajia ei saada myöhemmin uudestaan kiinnostumaan harrastamisesta seurassa, vaan liikkuminen jää kokonaan.

Yhdessä, ei yksin Youtubesta

FC Kangasalan kohdalla lasten harrasteryhmien osallistujamäärä hieman laski aiemmista vuosista vuonna 2020. Sarjajoukkueissa pelaajamäärät pysyivät lähes ennallaan, mutta toivottua kasvua pelaajamäärissä ei saavutettu. Tällä oli vaikutuksensa seuran talouteen, mutta viime vuonna tilanne koheni hieman ja lapset löysivät puheenjohtaja Heli Raunion mukaan tiensä takaisin harrasteryhmiin.

– Palloliitolta saimme vuonna 2020 pienen tuen kun korona alkoi ja toiminta oli keskeytyneenä muutaman kuukauden ajan. Muita erillisiä koronatukia emme ole saaneet. Koronarajoitusten vuoksi peruuntuneista vuoroista kaupunki ei seuraa ole laskuttanut, Raunio kertoo.

Myös jalkapallo- ja futsal-nuoret saivat osansa toiminnan keskeytyksistä, ja etenkin futsalissa paljon erityisjärjestelyjä on jouduttu tekemään harjoitusten lisäksi myös ottelutapahtumien järjestelyissä. Välillä pelejä on pelattu ilman yleisöä, toisinaan käytössä on ollut koronapassi.

– Aikuisten toiminta keskeytyi kokonaan marraskuussa 2020 alkaen juuri harmillisesti futsalkauden alussa ja sama tilanne koettiin myös joulukuussa 2021, jolloin aikuisten toiminta keskeytyi taas.

Futsalille tietynlaista lisähappea rajoituksia ja sulkuja vastaan sukeltelulle on antanut jalkapallo, jota ulkolajina saivat sekä kaudella 2020 että 2021 pelata ja harrastaa myös aikuiset.

Koronaepidemian alussa osa FC Kangasalan valmentajista teki treeniohjeita muun muassa Youtuben kautta katsottavaksi, mutta tämä hiipui.

– Ei jalkapalloa ja futsalia ole mielekästä harrastaa yksin Youtubea katsellen. Lapset ja nuoret kaipaavat joukkueen tuomaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä koettua harrastamisen iloa, huomauttaa FC Kangasalan nuorisopäällikkö Harri Kaivola.

Soveltamista ja sopeutumista

KU-68:n taloustilanteeseen korona on vaikuttanut eniten osallistujamäärän pienentymisen kautta.

– Harrastajien lopettamisten lisäksi syynä tähän on, että olemme joutuneet rajoittamaan ryhmäkokoja aiempaa pienemmiksi. Lisäksi ohjaajien sairauspoissaolojen vuoksi olemme joutuneet etsimään ja palkkaamaan aiempaa useampia ohjaajia, toiminnanjohtaja Puttonen kertoo.

Myös suurempien tapahtumien järjestäminen on ollut nyt parin vuoden ajan tauolla, ja tämä on vaikuttanut myös omalta osaltaan tulopuoleen. KU-68 sai viime keväänä koronatukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mikä Puttosen mukaan helpotti silloista tilannetta paljon. Muuta taloudellista tukea seura ei ole koronaongelmiin saanut.

Kangasalan Naisvoimistelijoiden Hanna Lahdelman mukaan seura ei ole koronan vuoksi talousongelmissa, mutta suurten tapahtumien lähitulevaisuudella on naisvoimistelijoillekin paljon merkitystä. Seuran pitäisi olla mukana tuhansien voimistelijoiden suurtapahtumassa Gymnaestradassa ensi kesänä, mutta toistaiseksi on epäselvää, miten ja milloin siihen suunniteltua ohjelmaa voitaisiin harjoitella – tai voidaanko koko tapahtumaa edes järjestää.

Seuraväeltä irtoaakin isot kiitokset pandemian läpi kahlanneille pelaajille, valmentajille, joukkueenjohtajille ja kotijoukoille.

– Joukkueilta tämä pandemia on vaatinut paljon sopeutumista vaihtuviin rajoituksiin, FC Kangasalan nuorisopäällikkö Harri Kaivola myöntää.

KU-68:n Puttonen toivoo, että tilanne kevään myötä helpottaisi ja seuratyössä päästäisiin pian normaalimpaan arkeen. Pelkona on edelleen, että tilanne pitkittyy ja vallitsevasta tilanteesta tulee ”uusi normaali”.

– Toisaalta olemme korona-ajan ansiosta kehitelleet monia uusia, hyväksi todettuja toimintamalleja, joita tulemme käyttämään myös jatkossa. Palaute toiminnasta on ollut ymmärtäväistä, ja paljon olemme saaneet kiitostakin erilaisista luovista ratkaisuista toiminnan toteuttamiseksi.

Soveltaminen on tuttua joka seuralle. Rantajumppa on esimerkiksi ollut kesäisin yksi Kangasalan Naisvoimistelijoiden vetonauloista. Kun sisätiloihin ei ole ollut asiaa, konkariohjaaja Marjatta Tiitola on pyörittänyt jumppaa talviaikaan ulkona – jopa Kangasalan torilla.