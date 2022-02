Meille pimeää aikaa eläneille suomalaisille on hyvä uutinen, kun aurinko jokainen päivä kiertää korkeampaa kehää pitkin. Päivästä päivään se – kaikille yhtäläisesti – tuottaa läsnäolollaan enemmän valoa, lämpöä ja iloa. Kukaan ei voi tuota olemassaolomme edellytystä omia itselleen. Sen vahvistaa Raamattukin kertomalla, että ’Jumala antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoillekin ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille’. Ei meidän myöskään pidä yrittää ansaita tuon valtavan voimalatauksen läsnäoloa. On tutkittu, että se tuottaa yhdessä sekunnin miljoonasosassa koko ihmiskunnan vuodessa tarvitseman energiamäärän. Meidän voimia sen vaikutukseen ei tarvita.

Mitäpä me ajattelemme yhteydentarpeesta Luojaamme, Häneen, joka on taiten valmistanut aurinkomme ja lukemattomat muut samanlaiset ympäri avaruutta? Miten paljon enemmän olemmekaan riippuvaisia Hänen armostaan, jonka kädessä on koko ääretön maailmankaikkeutemme! Jumalan rakkaus kuuluu auringon valon tavoin ihan jokaiselle, ei voi olla olemassa ihmistä, jota Taivaallinen Isämme ei sydämestään rakastaisi. Se on myös ilmaista. Sitähän armo tarkoittaa, että meidän ei tarvitse ansaita Häneltä mitään. Yksin Jumalan hyvyyden tähden saamme avata sydämemme taivaallisen rakkauden hoitavalle kosketukselle.

Meidän vastuullemme jää, pysyttelemmekö pimeässä komerossamme vai tahdommeko tulla Hänen ihmeellisen armonsa vaikutuspiiriin. Valo mahdollistaa kaiken elämämme, mutta se myös paljastaa lian ja tahrat. Syyllisyys on osa meidän syntiin langenneiden, keskeneräisten ja vajavaisten ihmisten elämää. Sen tunnustaminen on aina kipeää. Siksi inhimilliselle luonnollemme on vaikeaa tulla esiin ja käydä Jumalamme eteen. Vielä raskaampaa on kuitenkin kantaa syyllisyyden taakkaa.

Lähestytään siis, hyvät ystävät, rohkeasti Taivaallista Isäämme. Hän ei lupauksensa mukaan hylkää ketään, joka luoksensa päättää tulla. Tänäänkin Hän odottaa, että suostumme astumaan Hänen hoitavaan, lämmittävään, puhdistavaan, parantavaan ja elämää muuttavaan valoonsa.

Kari Mikkonen

seurakuntapastori