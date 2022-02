Koska sota Ukrainassa järkyttää laajasti, myös Luopioisten kirkossa järjestetään tänä iltana kello 18 rukoushetki.

Lukuisat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat järjestivät jo eilen rukoushetkiä rauhan puolesta, ja kirkoissa on soitettu rauhankelloja.

Ukrainan sota aiheuttaa myös Suomessa syvää huolta ja ahdistusta. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tarjoaa lohtua, apua ja henkistä tukea tarvitseville. Useat seurakunnat tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun ja hiljentymiseen. Kirkko tarjoaa lisäksi valtakunnallista keskusteluapua verkossa. Keskusteluapu https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu ja palveleva puhelin (0400 221 180) on avoinna joka päivä klo 18–24. Kirkko on myös mukana Sekasin-chatissa, joka tarjoaa keskusteluapua nuorille. Palvelussa nuoret voivat käydä läpi heille tärkeitä asioita koulutetun päivystäjän kanssa. Chat on avoinna arkisin kello 9–24 ja viikonloppuisin kello 15–24.

Kirkon Ulkomaanapu tukee hätäavun toimittamista konfliktista kärsiville ihmisille. Hätäapua annetaan tarpeiden pohjalta yhdessä eurooppalaisten kumppanijärjestöjen kanssa. Käytännössä apu on esimerkiksi ruoka-apua, lämmikkeitä ja muita perustarvikkeita. Konfliktin pelätään pakottavan ihmiset jättämään kotinsa. Kirkon Ulkomaanapu seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä paitsi Ukrainassa, myös laajemmin Euroopassa.