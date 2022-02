Kertyikö joulunpyhiltä liikaa osamaksuja? Näin pääset niistä nopeammin eroon

Vuoden loppu on yhtä kulutusjuhlaa.

Ensin tulee Black Week, joka huipentuu Mustaan Perjantaihin, ja jälkilöylyt otetaan vielä Cyber Mondayn muodossa. Tuosta ei mene kauaakaan, kun joulun pyhät kolkuttelevat ovelle ja jälleen on aika tehdä ostoksia.

Monet suomalaiset tekevät ostoksia hyödyntämällä kauppojen osamaksurahoituksia. Ensimmäiset laskut tulevat usein noin 30-45 päivää ostoksen jälkeen, joten moni havahtuu yleensä tammi-helmikuussa siihen, miten suuri summa osamaksujen lyhennyksistä kertyykään.

Tästä artikkelista saat vinkkejä siihen, miten tilannetta voi helpottaa.

Laske osamaksut yhteen ja yhdistä ne yhdellä lainalla

Osamaksuissa voi olla korkea, jopa 20 prosentin vuotuinen korko. Osamaksurahoituksen hintaa nostavat koron lisäksi tilinhoitopalkkiot ja muut käsittelykulut.

Ensimmäinen askel päästä eroon kalliista osamaksuista on yrittää yhdistää ne yhdellä edullisella lainalla.

Mikäli et tiedä miten lainojen yhdistäminen toimii, niin lue edeltävässä linkissä oleva artikkeli läpi.

Tässä tiivistelmä tärkeimmistä askelista:

Laske yhteen kaikki velkasi, eli osamaksusopimusten ohella myös mahdolliset pikavipit ja luottokorttivelat Pyydä lainatarjous mahdollisimman monelta luotonantajalta (tässä vaiheessa kannattaa hyödyntää lainankilpailutuspalvelua: silloin riittää yksi hakemus) Valitse edullisin laina todellisen vuosikoron ja lainan kokonaiskustannusten perusteella Nosta paras laina tilillesi ja maksa osamaksusopimukset ynnä muut velat pois Jatkossa sinulla on vain yksi laina, mitä kannattaa lyhentää mahdollisimman suurilla kuukausierillä

Osa luotonantajista maksaa osamaksusopimukset ja muut velat puolestasi. Jos lainatarjouksesta ei käy ilmi, kuuluuko sopimukseen tällainen takaisinmaksupalvelu, voit tiedustella asiaa suoraan luotonantajalta.

Yhdistelylainaa ei kannata ottaa, jos sillä ei saavuta minkäänlaisia säästöjä. Lainatarjouksen voi käytännössä aina pyytää ilman lainanottopakkoa, joten esimerkiksi lainankilpailuttajan käyttäminen ei vielä sido mihinkään.

Ihanteellisessa tapauksessa saat pienemmän koron ja aikaisempaa pienemmän kuukausierän, ja lainan kokonaiskustannuksetkin laskevat.

Lainan kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan sitä summaa, minkä vuosien mittaan yhteensä tulet luotonantajalle maksamaan. Siihen sisältyvät lainapääoman lisäksi myös lainan korot, tilinhoitopalkkiot ja mahdollinen avausmaksu.

Yhdistelylainan voi saada pitkällä laina-ajalla, kuten 15 vuoden takaisinmaksuajalla. On hyvä huomata, että jokainen ylimääräinen kuukausi lisää lainan kuluja. Siksi takaisinmaksuaikaa ei kannata pidentää tarpeettomasti, vaikka se pienentääkin kuukausierää.

Jos pieni kuukausierä on sinulle ehdoton, voit pienentää lainan kokonaiskustannuksia tekemällä lainaan ylimääräisiä lyhennyksiä aina, kun se on sinulle mahdollista.

Lainojen korot olivat pitkään lain nojalla osamaksuja ja luottokortteja matalampia

Osamaksusopimusten ja luottokorttivelkojen korot olivat pitkään korkeampia kuin kulutusluottojen korot.

Kulutusluottoja koskeva 10 % väliaikainen korkokatto oli voimassa 1.7.2020–30.9.2021. Korkokatto ei koskenut osamaksusopimuksia tai luottokortteja, joiden korot saivat (ja saavat) edelleen olla korkeintaan 20 %.

Tällä hetkellä eli alkuvuonna 2022 hallitus pohtii mahdollisuuksia korkokaton pysyvään laskemiseen. Jos korkokattoa alennetaan, on mahdollista, että luottokortit ja osamaksusopimukset jäävät taas lain ulkopuolelle.

Vaikka kulutusluottojenkin maksimikorko on nyt 20 %, on mahdollista löytää yhdistelylaina varsin matalalla korolla ja kohtuullisilla tilinhoitopalkkioilla.

Onkin tärkeää, että yhdistämiseen löydetään mahdollisimman edullinen laina. Mikäli tässä ei onnistuta, hyödyt jäävät aika pieniksi.

Kuten edellä todettiin, lainat kannattaa kilpailuttaa lainanvälittäjällä, joka vertailee puolestasi ehkä jopa yli 20 luotonantajan korot ja kulut.

Tulet todennäköisesti huomaamaan, että eri luotonantajien tarjouksissa on suuria eroja. Tämä selittyy kahdella asialla.

Ensinnäkin, luotonantajien korkohinnastot ovat keskenään erilaisia. Joku luotonantaja tarjoaa jo lähtökohtaisesti edullisempia luottoja kuin toinen.

Toinen syy on se, että lainatarjous tehdään useimmiten asiakkaan taloustilanteen perusteella, ja luotonantajilla on yksilölliset tapansa asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimiseen. Pankki A voi pitää hakijan luottokelpoisuutta parempana kuin pankki B, ja siksi pankilta A saa paremman lainatarjouksen.

Kuinka paljon osamaksujen yhdistämisellä voi säästää?

Riippuu täysin tapauksesta, kuinka paljon osamaksujen yhdistämisellä yhdeksi lainaksi voi säästää.

Alta näet esimerkkitapauksen osamaksujen yhdistämisestä ja laskelmat siitä, kuinka paljon rahallista säästöä syntyi. Siitä saat suuntaa antavaa tietoa yhdistelylainalla saavutettavista säästöistä.

Esimerkkitapauksessa henkilöllä on osamaksusopimuksia yhteensä 11 000 eurolla, ja kuukausierien yhteenlaskettu summa on 318,55 €:

Henkilö löytää 11 000 euron yhdistelylainan seuraavilla tiedoilla:

Laina-aika 7 v

Nimelliskorko 5 %

Avausmaksu 0 €

Tilinhoitopalkkio 5 €/kk

Kuukausierä 161,41 €

Todellinen vuosikorko 6,14 %

Kokonaiskustannukset 7 vuodessa 13 558,38 €

Tässä tapauksessa kuukausierän suuruus laskisi 157,14 euroa. Kokonaiskustannuksien osalta säästöä tulee syntymään yhteensä 3 873,15 euron verran.

Osamaksujen yhdistämisen hyvät ja huonot puolet

Vanhojen velkojen yhdistämisen paras puoli on rahan säästyminen. Toinen hyvä puoli on oman talouden hallinnan selkiytyminen. Talouden hallinta on yksinkertaisempaa, kun velkojia ja kuukausittaisia eräpäiviä on vain yksi.

Edullinen yhdistelylaina voi myös parantaa luottokelpoisuuttasi pankkien silmissä. Tästä voi olla hyötyä, mikäli olet lähiaikoina hakemassa asuntolainaa.

Vanhojen luottojen yhdistämisestä voi jossain tapauksessa olla myös haittaa.

Uudelleenrahoituslainan huonoksi puoleksi voidaan laskea se, että laina voi estää näkemästä todellista ongelmaa velkaantumisen taustalla, kuten esimerkiksi kehittämistä kaipaavia taloustaitoja.