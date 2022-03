– Toista viikkoa kestänyt Ukrainan sota on järkyttänyt meistä jokaista mielettömyydellään. Tuomitsemme jyrkästi sodan, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainan itsenäiseen tasavaltaan. Sotatoimet ovat kaikin tavoin länsimaisten arvojemme – vapauden, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden – vastaisia, Pälkäneen kunta tiedottaa.

Maahanmuuttovirasto koordinoi yhteistyössä SPR:n kanssa turvapaikanhakijoiden ja hätämajoitusta tarvitsevien sijoittamista. Pälkäneen kunta varautuu majoittamaan ukrainalaisia tarvittaessa. Kuntaliiton arvioiden mukaan maahantulon tilanne Suomen osalta vaikuttaa vielä maltilliselta, eikä virallista pyyntöä ukrainalaisten majoittamisesta ole tullut. Ensisijaisesti Suomessa käytetään jo olemassaolevia vastaanottokeskuksia. Jokaiselle kunnalle ja seurakunnalle on kuitenkin tullut kysely liittyen mahdollisista hätämajoitukseen osoitettavista tiloista. Pälkäneen kunta tekee linjauksia asiasta ylimääräisessä kunnanhallituksen kokouksessa 15.3. Samassa yhteydessä päätetään myös kunnan mahdollisesta rahallisesta tuesta Ukrainaan.

Yksityisillä kansalaisilla on myös mahdollisuus toimia majoittajina. Tästä löytyy ohjeistusta maahanmuuttoviraston nettisivuilta https://migri.fi/ukk-ukraina.

Kunnalle on tullut joitakin kyselyitä väestönsuojista. Pirkanmaan pelastuslaitos on väestönsuojelun vastuuviranomainen. Pelastuslaitoksen yleinen viesti on, että Suomeen ei kohdistu sellaista uhkaa, joka edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottomääräyksen antamista ja/tai joditablettien käyttöä. Väestönsuojien käyttöönotosta ilmoitetaan viranomaismääräyksellä, jonka jälkeen niiden käyttökuntoon laittamiselle on aikaa 72 tuntia.

Pälkäneen kunnan alueella sijaitsevien väestönsuojien kunnosta ja käyttökuntoon saattamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Pälkäneellä ei ole kunnan ylläpitämiä yleisiä väestönsuojia. Rakennuksen omistaja vastaa suojan ylläpitämisestä, eikä kunnalla ole asiassa koordinointivastuuta. Kunta vastaa omista kiinteistöistään ja niissä olevista väestönsuojista.

Tavalliset kuntalaiset voivat parhaiten auttaa ukrainalaisia tässä tilanteessa tekemällä lahjoituksen tunnettujen avustusjärjestöjen kuten SPR:n tai Unicefin kautta. https://www.punainenristi.fi/, https://www.unicef.fi/