Kartan lukeminen on tarkkaa puuhaa. Vielä tarkemmaksi se tulee, jos sen tekee kovassa vauhdissa. Pihla, 18, ja Kaisla Häkkisellä, 15, on tästä rutkasti kokemusta, sillä kaksikko harrastaa pyöräsuunnistusta. Lajissa karttaa pitää lukea samalla kun polkee eteenpäin: sitä varten ei todellakaan pysähdytä paikoilleen.

– Ennakointia tarvitaan siinä, että miettii, missä kohtaa karttaa kannattaa lukea, ettei tarvitse tehdä sitä jossain kivikossa, Pihla lisää.

Pyöräsuunnistajan pitää muutenkin hallita isoa kokonaisuutta, jotta kilpailuissa pärjää. Pyörä pitää hallita, pitää tehdä reittivalintoja, ajotekniikan tulee olla kunnossa, karttaa pitää vaihtaa vauhdissa ja toki fyysisen kunnonkin pitää olla kohdallaan.

– Se on just parasta, että pitää tehdä paljon asioita samaan aikaan. Ja mukavaa on myös lajiin kuuluva tietynlainen kikkailu, Kaisla sanoo.

Kilpailuissa edetään noin 20 kilometritunnin keskivauhtia, ja parhaimmillaan vauhti kiihtyy jopa 40–60 kilometriin tunnissa. Pihla ja Kaisla vakuuttavat, ettei pyörän selässä pelota. Pahoilta loukkaantumisilta he ovat myös välttyneet.

– Vauhti on juuri se, joka minua pyöräsuunnistuksessa eniten viehättää, Pihla lisää.

Arvokisat tulossa

Kangasalla asuvat Pihla ja Kaisla aloittivat pyöräsuunnistuksen jo pieninä tyttöinä vanhempiensa vanavedessä. Isä Mika Häkkinen toimii nykyisin molempien valmentajana, ja myös pyöräsuunnistuksen maajoukkueen päävalmentajana. Myös äiti Katri Niittymäki on toiminut aktiivisesti lajin parissa.

Pyöräsuunnistuksessa ajetaan EM- ja MM-kisat joka vuosi. Tänä vuonna EM-kisat ovat toukokuun puolessa välissä Liettuassa ja MM-kisat heinäkuussa Ruotsissa. Pihla kilpailee 20–vuotiaiden, ja Kaisla 17–vuotiaiden sarjassa. Sekä Pihlan että Kaislan tavoitteena on olla mukana Suomen EM-joukkueessa. Valinnat tehdään toukokuun alussa.

– Mitali on kisoissa tavoitteeni, Pihla sanoo.

Kaislalle EM-kisat – jos kisalippu varmistuu – ovat uran ensimmäiset.

– Paikka kymmenen joukossa on tavoitteena, Kaisla määrittelee.

Menestystä sisaruksille on jo tullutkin. Pihla on esimerkiksi napannut nuorten EM-kisoissa viestistä kultaa ja ollut MM-kisojen sprintissä ja EM-kisojen keskimatkalla neljäs. Kaisla on ottanut nuorten SM-kisoissa sprinttikultaa, pitkällä matkalla hopeaa ja keskimatkalla pronssia.

Suosio kasvussa

Pihla opiskelee kolmatta vuotta Kangasalan lukiossa ja valmistuminen häämöttää edessä vuoden päästä keväällä. Kaisla käy Pitkäjärven koulun yhdeksättä luokkaa. Vapaa-aika täyttyy pitkälti urheilusta, sillä Pihla harjoittelee viikossa kymmenisen tuntia ja Kaisla yleensä vain hieman vähemmän. Molemmat myös harrastavat sivulajeina suunnistusta ja hiihtosuunnistusta. He arvioivat pyöräsuunnistuksen suosion olleen kasvussa viime vuosina.

– Suomen cupissa on nykyisin rahapalkinto ja lajia on näytetty televisiossakin, kaksikko miettii syitä suosion kasvamisen taustalla.