”Onhan se ollut ihan kreisiä” – akustisesti keväällä ja sen jälkeen bändin kanssa juhliva Andy McCoy uskoo koronan häipyvän ihmisten ajatuksista viimeistään kesällä

Korona-aika ei isommin hetkauttanut muusikko Andy McCoyta.

– Olen kirjoittanut biisejä, ollut studiossa, maalaillut… tiedän, että osalla on koronan myötä ollut vaikeuksia jopa elättää itsensä, mutta minulla on kyllä ollut duunia koko ajan, hän tuumaa.

McCoy muistuttaa, ettei taiteilijan elämä ole ollut helppoa ennen koronaakaan.

– Mutta kiitos Luojalle, ettei se ole helppoa! Se antaa syyn tehdä asiat paremmin ja paremmin, ja vuosien mittaan sitä oppii ja oppii, ja voi tehdä taas asioita paremmin ja paremmin, hän sanoo.

Huono juttu korona-aikana oli, että silloin ei pitkään aikaan voinut soittaa yleisön edessä. Nyt McCoy on päässyt jo itselleen mieluisan keikkailun makuun viikonloppuisin. Akustisia keikkoja on buukattu toukokuun loppuun asti.

– Huomasin, että en ole tehnyt akustista juttua moneen vuoteen. Meillä on tässä kitara, piano ja taustat, bändihommissa sitten on aina sitä sähläämistä ja säätämistä. Tämän jälkeen pitää kumminkin alkaa tehdä koko bändin juttuja.

Oma uusi levykin on jo miksattuna purkissa – odottamassa syksyä ja julkaisemista. Sen tekemisen ohessa McCoy on autellut muun muassa Sofia Zidaa tämän levyprojektin kanssa. Luvassa on ”vähän erilainen levy, karibialaisia vaikutteita ja groovea”.

– Hän on tosi lahjakas. Suomalaisessa musagenressä on se ehkä vika, että jos olet gimma, pitäisi näyttää daisarit ja pyörittää persettä. Ei sen niin pitäisi olla, vaan musiikin pitäisi puhua omasta puolestaan, McCoy näkee.

Zida nähdään lavalla McCoyn kanssa myös lauantain Kangasala-talon keikalla. Trion täydentää pianisti Johnny Crash.