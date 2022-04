Skotti tai ei –”On kuplia ja kuplia, pitää vain olla valveilla ja rehellinen itselleen”

Muutama vuosi sitten teetätin huvikseni DNA-testin. Tulos oli ällistyksekseni täysin ennakko-odotusteni vastainen. Sen mukaan perimästäni 3,6 prosenttia on skottia, irlantilaista tai walesilaista. Tämähän on ehdottomasti totta ja tarkoittaa skottia, sillä olen aivan rakastunut Skotlantiin ja siellä tunnen niin ihanasti olevani oikeassa paikassa. Täytyyhän tässä olla geneettinen yhteys! Sen sijaan loput 96,4 prosenttia tuloksesta ei voi pitää paikkansa. Tämä osuus on helppoa selittää järjellä kyseisten testien luotettavuusongelmien kautta, onhan niiden vertailuaineistoiden keruussakin vakavia virhelähteitä.

Näin hupsuttelumielellä suhtautuen ostokseni oli onnistunut ja pystyin ohittamaan pettymykseni siitä, että suurin osa tuloksesta ei lainkaan sopinut omaan kokemukseeni. Jatkan mukavan illuusioni ruokkimista ja kudon miehelleni kilttisukkia, itselläni sellaiset jo on. Valitettavasti samat mekanismit kuitenkin toimivat huomaamatta kaikessa tiedonvastaanottamisessamme. Ruokimme itseämme informaatiolla ja ”tiedolla” joka sopii käsityksiimme ja ennakkoluuloihimme. Internetin mekanismit lisäävät vettä myllyyn valikoimalla sopivasti sen, mitä pyytämättä pompsahtelee älylaitteemme näytölle. Kun vielä vedotaan tunteeseen, saadaan viesti kaikkine roskineen menemään läpi vähäisellä kritiikillä tai peräti ilman sitä.

Nykyisten huolestuttavien ja pelottavien maailmantapahtumien keskellä ilmiö näyttää taas vahvistuneen aika huimasti. Joiltain fiksuilta, älykkäiltä kavereiltakin tulee jatkuvasti päivityksiä, jotka palvelevat jotain heidän fantasiaansa: tarinoita, joita he janoavat uskoakseen hyvään ratkaisuun. Ikävä tosiasiahan on, että emme todellakaan voi tietää, mikä on totta ja mikä ei asioissa, joiden keskellä emme itse ole. Huimassa uutisoinnin ja lausuntojen myllyssä siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, löytyy tarinoita jokaiseen makuun.

Afganistanin tapahtumien ollessa kaoottisimmillaan huomasin, että myös ammattitaitoiseen, viralliseen uutisointiin vaikutti yllättävän paljon se, mitä hartaasti toivottiin naisten asemasta, vapaudesta ja muusta. Vähänkin sikäläistä maailmaa tuntevalle oli selvää, että näin ei tule käymään, talibanit vain ovat oppineet puhumaan lännelle. Jo kauan sitten on sanottu, että kaikissa sodissa ensimmäinen kuolonuhri on totuus.

On kuplia ja kuplia, pitää vain olla valveilla ja rehellinen itselleen. Voin aivan huoletta välillä leijua onnellisena ”skottina” Sappee-kuplassani, jossa ympärilläni leviää ihana luonto ja kaikki on niin kovin harmonista ja rauhallista. Monen muun asian suhteen kannatta olla valveilla ja muistaa, ettei mikään ole mustavalkoista, emme aina voi tietää, eikä kaikkea tarvitsekaan tietää, kannattaa olla myös valmis muuttamaan näkemystään, kun sellaiseen tulee aihetta. Kyky sietää epävarmuutta on aina ollut yksi tärkeä selviytymistaito, joka helpottaa elämää ja antaa tilaa hyville hetkille.