Hoitajien lakon kuluessa välttämättömästä henkeä turvaavasta suojelutyöstä on löydetty Taysissa yhteisiä näkemyksiä työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa. Kiireellistä hoitoa on pystytty aloittamaan osittain uudelleen.

Esimerkiksi syövänhoidossa päästään käynnistämään uusia sädehoitojaksoja, kunhan tarvittavat annossuunnittelun kuvantamiset saadaan ensin tehtyä. Päivystystoiminnan lisäksi maanantaista alkaen on pystytty tekemään myös kiireisiä leikkauksia kuten syöpäleikkauksia.

Lakon alkaessa potilaita siirrettiin tavallista enemmän jatkohoitoon alueen muihin hoitolaitoksiin ja lähialueen keskussairaaloihin. Samanaikaisesti päivystyskäyntien määrä on ollut tavallista vähäisempää. Näin Tays on selviytynyt päivystyksessä ja vuodeosastoilla ennakoitua paremmin luvatulla suojelutyöllä, vaikka tilanne on ollut paikoin hyvin tiukka.

Päivystyskäyntien lisääntyessä ja kiireisen hoidon käynnistyttyä myös suojelutyön tarve kasvaa. Taysissa jatketaan suojelutyöneuvotteluja hyvässä hengessä ja pyritään varmistamaan kaikki välttämättömimmät ja kiireisimmät hoidot lakosta huolimatta.

– Olemme pahoillamme siitä, että monet sinänsä tarpeelliset kiireettömät ja osin kiireisetkin hoidot siirtyvät eteenpäin. Toivomme, että varsinaisissa työehtosopimusneuvotteluissa päästään nopeaan ratkaisuun, toteaa johtajaylilääkäri Juhani Sand.