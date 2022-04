Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen terveyskeskuspäivystys ja kiirevastaanotto palvelevat torstaina 14.4. kello 16 asti ja avautuvat pääsiäisen jälkeen tiistaina 19.4. kello 8.

Tehyn ja SuPerin lakon vuoksi suljettuna ollut Tays Valkeakosken päivystys aukeaa perjantaina 15.4. ja on avoinna joka päivä kello 8-20. Ilta- ja yöaikaan kello 20–08 päivystys on keskitetty Tays Acutaan. Lasten päivystys Tays Keskussairaalassa palvelee normaaliin tapaan. Torstaina 14.4. ilta- ja yöpäivystys on keskitetty Tays Acutaan.

Terveyskeskuspäivystyksen sekä kiirevastaanoton aukioloaikojen ulkopuolella päivystysasioissa kehotetaan soittamaan Pirkanmaan päivystysavun palvelunumeroon 116 117. Päivystysavun numero palvelee joka päivä kaikkina vuorokauden aikoina. Puheluihin vastaavat tehtävään perehtyneet sairaanhoitajat, jotka arvioivat hoidon tarpeen, ohjaavat oikeaan hoitopaikkaan ja antavat hoito-ohjeita.

Tehyn ja Superin lakko jatkuu perjantaiaamuun 15.4. kello 6 asti. Tays ennakoi, että päivystyksen ruuhkat todennäköisesti pahenevat ja päivystystoimenpiteiden odotusajat venyvät vaikka päivystystoiminta pyritään kaikin keinoin turvaamaan.

Tays on joutunut perumaan pääsiäistä edeltäviltä päiviltä kiireistä hoitoa, kuten syövän hoitoa ja tutkimusta. Sairaalasta ollaan henkilökohtaisesti puhelimella tai tekstiviestillä yhteydessä potilaisiin, joiden vastaanotto- tai toimenpideaika perutaan.

Lakko päättyy perjantaiaamuna mutta alkaa uudelleen keskiviikkona 20.4. kello 6, ellei sovintoratkaisua ole löytynyt.

Aiemmin Tays tiedotti, että pääsiäisen aikaan perjantaista maanantaihin Tays hoitaa ensisijaisesti päivystystä.

– Pyrimme tekemään mahdollisuuksien mukaan myös joitain muita kiireisiä hoitoja. Koska suojelutyöresurssit ovat tänään saamamme tiedon mukaan ensi viikon keskiviikkona 20.4. erittäin huonot, emme voi avata vuodeosastojamme Tays Valkeakoskelle tai Tays Sastamalaan muutamaa pyhäpäivää ja yhtä arkipäivää varten, kertoo johtajaylilääkäri Juhani Sand Taysista.

Tays ilmoitti avaavansa kuitenkin Valkeakosken yhteispäivystyksen perjantaista 15.4. alkaen siten, että päivystys palvelee alueensa asukkaita ainakin perjantaista tiistaihin kello 8–20.