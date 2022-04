Kuutar aloittaa risteilyt Pälkäneellä – Pälkänettä esiteltiin viikonloppuna messuilla Pirkkahallissa

Kuutar aloittaa keskikesällä risteilyt Pälkäneellä. Heinäkuussa ja elokuun alkupuolella Kulkuri-laiva suuntaa Kostianvirralta Pälkänevedelle ja siitä edelleen Kyllönjoelle ja Rönnvikin viinitilalle aina perjantaisin. Laiva lähtee Pälkäneeltä kello 13 ja takaisin palataan kello 18. Myös tutut risteilyt Valkeakoskelta Rönnvikin viinitilalle jatkuvat tänä kesänä torstaisin.

Kuutar on tuottanut risteilypalveluja hämäläisissä kansallismaisemissa jo parinkymmenen vuoden ajan. Pälkäneellä risteilevä M/S Kulkuri on rakennettu vuonna 1966 ja uudistettu 2000. Aluksella on risteilyillä sisäpaikkoja kahdessa salongissa 45 ja tämän lisäksi kansitilaa parille kymmenelle hengelle.

Muun muassa Kuutar-risteilyistä kerrottiin Pälkäneen kunnan ja paikallisten toimijoiden messupisteellä Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa viikonloppuna.

Pälkäneen elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä kertoo, että Virittäydy vapaalle -tapahtumakokonaisuuden Kotimaan matkailu -messuilla oli väkeä kohtuullisen mukavasti liikkeellä.

– Osastollamme tunnelma oli iloinen ja rento, ja juttua kauniista kesäkunnastamme riitti. Kunnan tekemän uuden kesäesitteen messukävijät ottivat halukkaasti mukaansa. Ennen kaikkea kävijöille pyrittiin kertomaan syitä poiketa Pälkäneelle, Mäkelä toteaa.

VisitPälkäneen osastolla oli kunnan, Rönnvikin viinitilan ja Kuutar-risteilyjen lisäksi Suomen kesäteatteri, joka markkinoi Sappeen kesäteatterissa esitettäviä Tango D’amore näytöksiä. Sunnuntaina osastolla vierailivat myös Kohtaa kultasi Kukkialla -festarin edustajat.